Приветствую, коллеги!
Я кандидат филологических наук (25 лет работы в ВУЗе), блогер, видеоблогер, автор статей и книг на своем ресурсе http://vkususpeha.com/. Пишу тексты на темы образования и самообразования, тайм-менеджмента и самоорганизации, красоты, молодости и здоровья, отношений и карьеры, воспитания детей и ведения домашнего хозяйства.
Работу выполняю качественно и в срок.
Примеры некоторых моих работ:
СТРОИТЕЛЬСТВО, ДИЗАЙН, ИНТЕРЬЕР
Красивому дизайну система отопления не помеха: как спрятать газовый котёл на кухне?:
https://ogon.guru/otoplenie/kotli/gazovie/v-dizayne-kuhni.html
Мне всё фиолетово: самый модный цвет в интерьере 2018 года: https://zen.yandex.ru/media/id/594251fed7d0a6346ca16b59/mne-vse-fioletovo-samyi-modnyi-cvet-v-interere-2018-goda-5a685a003c50f753aa45aae1
Эволюция ванных комнат:
https://zen.yandex.ru/media/id/594251fed7d0a6346ca16b59/evoliuciia-vannyh-komnat-poslednie-novinki-santehniki-5a40f33e5816695f8eab78cc
ПОДАРКИ
Необычные подарки для девушки в другом городе
http://viborpodarka.com/zhenshine/devushke/nezabyvaemye-vpechatleniya-i-neobychnye-podarki-dlya-devushki-v-drugom-gorode.html
ХОЗЯЙСТВО
Как стирать вещь, чтобы она села: https://chistoto.ru/stirka/sovety/stirka-veshhej/
КОСМЕТИКА
Что такое пудра для волос и для чего она нужна: http://womansay.net/krasota/pudra-dlya-volos.html
КРАСОТА. ЗДОРОВЬЕ
4 вида масел, полезных для здоровья сердца и сосудов:
https://wikifood.online/organi/serdce/kakie-masla-poleznie-dlya-ser.html
Аллергия — симптомы и лечение, причины, диагностика, аллергены: https://medcatalog24.ru/allergiya/
Пояс для похудения: http://takioki.ru/poyas-dlya-pohudeniya-zhivota/
Как часто нужно посещать тренажерный зал: https://kelme.by/blog/stati/kak-chasto-stoit-poseshhat-trenazhernyj-zal.html
В три раза полезнее куриных — перепелиные яйца для волос: https://lovelyhair.org/sredstva-dlja-volos/maski/yaichnye-m/perepelinye-m.html
Стрижка и макияж во время беременности: польза или вред?
http://dearmummy.ru/strizhka-i-makiyazh-vo-vremya-beremennosti-polza-ili-vred.html
9 советов, как подготовиться к родам: http://metaphysican.com/9-sovetov-kak-podgotovitsya-k-rodam/
Какие каши являются полезными для сердца и сосудов — Топ 5: https://wikifood.online/organi/serdce/kakie-kashi-poleznie-dlya-ser-i-sosudov.html
ПСИХОЛОГИЯ
5 главных причин, почему тебя считают неудачницей в обществе: http://bublika.net/5-glavnyh-prichin-pochemu-tebya-schitayut-neudachnitsej-v-obshhestve/
Стоит ли родителям лезть в детские разборки: https://www.alatartsev.ru/proekty/papamamaya/stoit-li-roditelyam-lezt-v-detskie-razborki&highlight=WyJcdTA0MzRcdTA0MzVcdTA0NDJcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0MzUiLCJcdTA0NDBcdTA0MzBcdTA0MzdcdTA0MzFcdTA0M2VcdTA0NDBcdTA0M2FcdTA0MzgiLCJcdTA0MzRcdTA0MzVcdTA0NDJcdTA0NDFcdTA0M2FcdTA0MzhcdTA0MzUgXHUwNDQwXHUwNDMwXHUwNDM3XHUwNDMxXHUwNDNlXHUwNDQwXHUwNDNhXHUwNDM4Il0=
ОПИСАНИЕ ТОВАРОВ
Одежда, обувь:
Женскии сандалии: https://elyts.ru/catalog/153/
Интерьер, мебель:
Матрасы 140х200: http://whouse.by/matrasy/matrasy-140-200/
Аксессуары:
Женские сумки Furla: https://elyts.ru/brands/furla/57/