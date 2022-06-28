OlgaDosmaeva

Создание сайтов на Tilda

Приветствую! Меня зовут Ольга и я веб-дизайнер из Аугсбурга. Мне чуть больше 19 лет, начала свой путь в 2018 году с Digital-агенства ONE-PAGE, проходила стажировку после наставничества у Артёма Полякова из Restart academy. С 2020 ударилась в NFT проекты, + поступило несколько предложений по проектам META DEMOS, CANABOYZ, THUNDER LANDS, а так же UNO FARM. С некоторыми из них работаю по сей день и подрабатываю копеечку на фрилансе)

Умею и знаю как разработать сайт, который продает!

Считаю, что современный и качественный дизайн - залог успеха в продажах.

Спасибо за внимание!