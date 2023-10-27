Копирайтер, дизайнер. Помощник
Владею хорошим русским языком, могу составлять красивые и длинные описания. Есть азы графического дизайнера.
По образованию- химик, имею образование: Химические Технологии и Биотехнологии, получила степень бакалавра.
Заканчивала год обучения на курсе: Макетирование и печать, где преподавались азы макетирования, графического дизайна и программирования.
Make-up дизайнер. Закончила 4-х месячный курс визажа и гримма. Визажист- гримёр.
Продающие тексты
нет отзывов
$7/час
от $15от 3 дней
#746
Видеомонтаж
нет отзывов
$10/час
от $15от 2 дней
#1452
Копирайтинг
нет отзывов
$10/час
от $15от 1 дня
#4992