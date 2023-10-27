Копирайтер, дизайнер. Помощник

Владею хорошим русским языком, могу составлять красивые и длинные описания. Есть азы графического дизайнера.

По образованию- химик, имею образование: Химические Технологии и Биотехнологии, получила степень бакалавра.

Заканчивала год обучения на курсе: Макетирование и печать, где преподавались азы макетирования, графического дизайна и программирования.

Make-up дизайнер. Закончила 4-х месячный курс визажа и гримма. Визажист- гримёр.