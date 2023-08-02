OlgaFilina

Моушн дизайнер
Привет! Меня зовут Ольга, я моуш дизайнер. Рада, что Вы зашли ко мне в профиль!
Я создаю анимацию логотипов, анимацию товаров в карточках для маркетплейсов, а также рекламные ролики и ролики эксплейнеры.
Ответственная, люблю общаться и договариваться, работу выполняю в срок и качественно.
До 3-х правок вношу бесплатно.
Мое портфолио можно посмотреть здесь: https://www.behance.net/9ca5e711, https://youtu.be/vF__6_3ztsw, https://youtu.be/3NuVpQKMyr0 .
Буду рада сотрудничеству с Вами!