OlgaFilina

Моушн дизайнер

Привет! Меня зовут Ольга, я моуш дизайнер. Рада, что Вы зашли ко мне в профиль!

Я создаю анимацию логотипов, анимацию товаров в карточках для маркетплейсов, а также рекламные ролики и ролики эксплейнеры.

Ответственная, люблю общаться и договариваться, работу выполняю в срок и качественно.

До 3-х правок вношу бесплатно.

Мое портфолио можно посмотреть здесь: https://www.behance.net/9ca5e711, https://youtu.be/vF__6_3ztsw, https://youtu.be/3NuVpQKMyr0 .

Буду рада сотрудничеству с Вами!