OlgaGoncharova

Гончарова Ольга Александровна

Архитектор-дизайнер

Датарождения: 11 октября 1992 (23 года)

Город: Киев

Адрес: Лайоша Гавро 11

Телефон: 0951049553

Эл.почта: [email protected]

Опыт работы

Дизайнеринтерьерас 11.2015 по наст. время (9месяцев)

Киев Проект (дизайн,архитектура)

Дизайнерс 08.2015 по 12.2015 (4месяца)

ONEDESIGN (дизайн интерьера)

Менеджер-дизайнерс 12.2014 по 03.2015 (3месяца)

"PROGRAVER" (дизайн лазернойгравировки)

Образование

Высшеес 09.2015 по 06.2017

Национальная академия изобразительногоискусства и архитектуры, архитектор, Киев.

http://naoma.edu.ua/ua/news/

Высшеес 09.2011 по 07.2015

Национальная Академия Руководительных КадровКультуры и Искусств, Дизайн интерьера, Киев.

http://nakkkim.edu.ua/

Дополнительное образование

Детская художественная школа (2005-2011)

Профессиональные навыки

Навыки работы с компьютером

Photoshop,3DMax,ArchiCAD,Adobe Illustrator,Rhinoceros 3D,Lumion 3D,Artlantis.

Фотограф –Эксперт, использую в настоящее время, 6 лет опыта.

Дизайнер –Средний, использую в настоящее время, 4 года опыта.

Архитектор –Средний, использую в настоящее время, 1 год опыта.

Знание языков

Украинский —эксперт

Английский —средний

Русский — эксперт

Дополнительная информация

Мой жизненный принцип в том,что я всегдадостигаю целей к которым стремлюсь.

В свободное от работы время увлекаюсьфотографией,скульптурой и путешествиями.

Вот сайт на котором Вы сможете ознакомиться стем,что я делаю https://www.behance.net/olgagoncha043a ,так же могу выслать

примеры рабочей документации на почту или лично показать на собеседовании.