OlgaGoncharova

Гончарова Ольга Александровна
Архитектор-дизайнер
Датарождения: 11 октября 1992 (23 года)
Город: Киев
Адрес: Лайоша Гавро 11
Телефон: 0951049553
Эл.почта: [email protected]
Опыт работы
Дизайнеринтерьерас 11.2015 по наст. время (9месяцев)
Киев Проект (дизайн,архитектура)
Дизайнерс 08.2015 по 12.2015 (4месяца)
ONEDESIGN (дизайн интерьера)
Менеджер-дизайнерс 12.2014 по 03.2015 (3месяца)
"PROGRAVER" (дизайн лазернойгравировки)
Образование
Высшеес 09.2015 по 06.2017
Национальная академия изобразительногоискусства и архитектуры, архитектор, Киев.
Высшеес 09.2011 по 07.2015
Национальная Академия Руководительных КадровКультуры и Искусств, Дизайн интерьера, Киев.
Дополнительное образование
Детская художественная школа (2005-2011)
Профессиональные навыки
Навыки работы с компьютером
Photoshop,3DMax,ArchiCAD,Adobe Illustrator,Rhinoceros 3D,Lumion 3D,Artlantis.
Фотограф –Эксперт, использую в настоящее время, 6 лет опыта.
Дизайнер –Средний, использую в настоящее время, 4 года опыта.
Архитектор –Средний, использую в настоящее время, 1 год опыта.
Знание языков
Украинский —эксперт
Английский —средний
Русский — эксперт
Дополнительная информация
Мой жизненный принцип в том,что я всегдадостигаю целей к которым стремлюсь.
В свободное от работы время увлекаюсьфотографией,скульптурой и путешествиями.
Вот сайт на котором Вы сможете ознакомиться стем,что я делаю https://www.behance.net/olgagoncha043a ,так же могу выслать
примеры рабочей документации на почту или лично показать на собеседовании.