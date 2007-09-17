Гречаник Ольга Юрьевна
Город Николаев, тел. 0990051086, 0636401183
Личные данные:
Дата рождения: 5 ноября 1988 г.
ОБРАЗОВАНИЕ
2008- 2012 – Николаевский Государственный Университет имени В.А. Сухомлинского, заочное отделение. Факультет иностранной филологии.
Специальность– учитель английского языка и зарубежной литературы. Диплом бакалавра.
ОПЫТ РАБОТЫ
Май 2013- январь 2014 - Компания « Samson IT», оператор отдела закупок.
Декабрь 2013 – апрель 2013 - Типография «Альфа Групп-Украина», менеджер по продажам.
01.02.2011 – 30.06.2011 – ДП «Маклер» рекламно-информационное издание (менеджер по
рекламе), предоставление рекламных услуг газеты.
- Работа с клиентами, информационная поддержка существующих клиентов, переговоры,
информирование клиентов о новых услугах, специальных предложениях и рекламных акциях,
рассылка коммерческих предложений, прайсов;
- Общение по телефону, оформление заявок,заполнение договоров, счетов, отчетов выполненных работ;
- Поиск новых клиентов;
- Контроль выхода рекламы.
14.07.2008 – 31.10.2008 – ООО«Артур-К», оператор ПК (аптечного склада).
- Подготовка пакетов документов (сертификаты качества, накладные), распечатка, правка
документов;
- Распечатка заявок от контрагентов, контроль отгрузки товара, оформление отчетов;
- Общение с клиентами по телефону;
- Работа с орг. техникой.
17.09.2007 - 03.06.2008 - ООО «Протек-фарма», диспетчер (оператор) аптечного склада.
- Работа с документами, распечатка заявок,сертификатов, подготовка маршрутных листов;
- Контроль отгрузки товара согласно графику;
- Сбор заявок по накладным;
- Контроль сбора заявок;
- Общение с клиентами по телефону.
Знание языков:
Украинский, русский – свободно.
Английский – intermediate.
Польский - начальный уровень.
Работа с компьютером:
OS Windows.
MS Office (Word, Excel).
Навык работы с Internet и E-mail (Outlook Express, the But), поисковые системы.
Имею домашний ПК с доступом в Internet.
Специальные навыки:
Набор текста «слепым» методом(250 знаков в мин.). Курсы английского языка.
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