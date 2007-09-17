OlgaGrechanik

Ольга OlgaGrechanik

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Гречаник Ольга

Гречаник Ольга Юрьевна

Город  Николаев, тел. 0990051086, 0636401183

[email protected]

Личные данные:

Дата рождения: 5 ноября 1988 г.

ОБРАЗОВАНИЕ

2008- 2012 – Николаевский Государственный Университет имени В.А. Сухомлинского, заочное отделение. Факультет иностранной филологии.

Специальность– учитель английского языка и зарубежной литературы. Диплом бакалавра.

 

ОПЫТ РАБОТЫ

Май 2013- январь 2014 -  Компания « Samson IT», оператор отдела закупок.

Декабрь 2013 – апрель 2013  - Типография «Альфа Групп-Украина», менеджер по продажам.

01.02.2011 – 30.06.2011 – ДП «Маклер» рекламно-информационное издание (менеджер по

рекламе), предоставление рекламных услуг газеты.

-  Работа с клиентами, информационная поддержка существующих клиентов, переговоры,

информирование клиентов о новых услугах, специальных предложениях и рекламных акциях,

рассылка коммерческих предложений, прайсов;

-  Общение по телефону, оформление заявок,заполнение договоров, счетов, отчетов выполненных работ;

- Поиск новых клиентов;

- Контроль выхода рекламы.

14.07.2008 – 31.10.2008 – ООО«Артур-К», оператор ПК (аптечного склада).

-  Подготовка пакетов документов (сертификаты качества, накладные), распечатка, правка

  документов;

-  Распечатка заявок от контрагентов, контроль отгрузки товара, оформление отчетов;

-  Общение с клиентами по телефону;

-  Работа с орг. техникой.

17.09.2007 - 03.06.2008 - ООО «Протек-фарма», диспетчер (оператор) аптечного склада.

-  Работа с документами, распечатка заявок,сертификатов, подготовка маршрутных листов;

-  Контроль отгрузки товара согласно графику;

-  Сбор заявок по накладным;

-  Контроль сбора заявок;

-  Общение с клиентами по телефону.

 

Знание языков:

Украинский, русский – свободно.

Английский – intermediate.

Польский - начальный уровень.

 

Работа с компьютером:

OS Windows.

MS Office (Word, Excel).

Навык работы с Internet и E-mail (Outlook Express, the But), поисковые системы.

Имею домашний ПК с доступом в Internet.

 

Специальные навыки:

Набор текста «слепым» методом(250 знаков в мин.). Курсы английского языка.

 

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