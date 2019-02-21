OlgaKam

Ольга OlgaKam

 
35 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Приведу клиентов из РСЯ

Занимаюсь настройкой, оптимизацией и ведением контекстной рекламы в Рекламной Сети Яндекса.

Перед запуском рекламной кампании:

1.Бесплатно провожу аудит вашего сайта для увеличения эффективности рекламной кампании.

2.Анализирую конкурентов.

Настройка рекламной кампании включает:

1. Подбор ключевых слов с разбивкой по степени теплоты.

2. Грамотное написание релевантных заголовкови текстов объявлений,которые соответствуют рекламной политике

Яндекс Директа.

3. Побор и усиление картинок для объявлений.

4. Добавление быстрых ссылок.

5. Выставление оптимальной цены клика.

6. Прохождение модерации.

7. Запуск рекламной кампании.

Далее возможно ведение и оптимизация рекламной кампании.

Рекламная кампания