Приведу клиентов из РСЯ
Занимаюсь настройкой, оптимизацией и ведением контекстной рекламы в Рекламной Сети Яндекса.
Перед запуском рекламной кампании:
1.Бесплатно провожу аудит вашего сайта для увеличения эффективности рекламной кампании.
2.Анализирую конкурентов.
Настройка рекламной кампании включает:
1. Подбор ключевых слов с разбивкой по степени теплоты.
2. Грамотное написание релевантных заголовкови текстов объявлений,которые соответствуют рекламной политике
Яндекс Директа.
3. Побор и усиление картинок для объявлений.
4. Добавление быстрых ссылок.
5. Выставление оптимальной цены клика.
6. Прохождение модерации.
7. Запуск рекламной кампании.
Далее возможно ведение и оптимизация рекламной кампании.
Действие аккаунта приостановлено!