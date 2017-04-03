OlgaKelmut

Образование – Минский государственный лингвистический университет
Факультет немецкого языка
Немецкий язык – свободное владение
Английский язык – на разговорном уровне
- Перевод текстов любой сложности и различного тематического направления
- Устный перевод
- Переводы текущей электронной переписки с немецкого на русский (коммерческих предложений, электронных писем) и с русского на немецкий
- Синхронный (Нем.) и последовательный перевод на деловых и частных встречах, а также поддержание контактов с иностранными партнерами
- Переводы инструкций и описаний
- Письменный или устный последовательный/синхронный перевод текстов официально-делового и публицистического характера
- Навыки редактирования.
Также имеется опыт сопровождения детских групп в Германию в качестве переводчика