OlgaKelmut

Профессиональный переводчик с/на немецкий язык

Образование – Минский государственный лингвистический университет

Факультет немецкого языка

Немецкий язык – свободное владение

Английский язык – на разговорном уровне

- Перевод текстов любой сложности и различного тематического направления

- Устный перевод

- Переводы текущей электронной переписки с немецкого на русский (коммерческих предложений, электронных писем) и с русского на немецкий

- Синхронный (Нем.) и последовательный перевод на деловых и частных встречах, а также поддержание контактов с иностранными партнерами

- Переводы инструкций и описаний

- Письменный или устный последовательный/синхронный перевод текстов официально-делового и публицистического характера

- Навыки редактирования.

Также имеется опыт сопровождения детских групп в Германию в качестве переводчика