OlgaKelmut

Ольга OlgaKelmut

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Профессиональный переводчик с/на немецкий язык

Образование – Минский государственный лингвистический университет 

Факультет немецкого языка 

Немецкий язык – свободное владение 

Английский язык – на разговорном уровне 

- Перевод текстов любой сложности и различного тематического направления 

- Устный перевод 

- Переводы текущей электронной переписки с немецкого на русский (коммерческих предложений, электронных писем) и с русского на немецкий 

- Синхронный (Нем.) и последовательный перевод на деловых и частных встречах, а также поддержание контактов с иностранными партнерами 

- Переводы инструкций и описаний 

- Письменный или устный последовательный/синхронный перевод текстов официально-делового и публицистического характера 

- Навыки редактирования. 

Также имеется опыт сопровождения детских групп в Германию в качестве переводчика