Котова Ольга Анатольевна

Цель:

выполнение контрольных, курсовых работ по дисциплинам математического цикла, а так же педагогического направления

Личные данные:

дата рождения 22.09.1977

возраст 31год

семейное положение замужем, ребенок 2 годика

адрес Украина, Донецкая обл, г.Мариуполь

телефон 80968384834

дом.телефон (80629) 503581

Образование:

1994-1999 Донецкий государственный университет, математический факультет, диплом специалиста, специальность «Математика», квалификация математик, преподаватель

2003-2006 Межрегиональная академия управления персоналом, диплом специалиста с отличием, специальность «Управление персоналом и экономика труда», квалификация экономист, менеджер персонала

Опыт работы:

с 1999 года преподаю в школе № 42 (стаж 10 лет) математику и информатику, имею опыт работы в летних оздоровительных центрах (4 года)

Знание языков:

русский(свободно), украинский(свободно), французский(со словарем)

Навыки работы с компьютером и оргтехникой:

Windows, MS Office, Internet

Прочее:

коммуникабельная, неконфликтная, ответственная, обучаемая, целеустремленная

хобби – чтение экзотрики, философии, вышивание картин крестиком, вожу машину

Котов Андрей Владимирович

Цель:

выполнение контрольных, курсовых работ по следующим дисциплинам: история Украины, Всемирная история, История России, философия, социология, культурология, исторические дисциплины (геральдика и др.)

Личные данные:

дата рождения 23.12.1983

возраст 25 год

семейное положение женат, ребенок 2 годика

адрес Украина, Донецкая обл, г.Мариуполь

телефон 80966933027

дом. телефон (80629) 503581

Образование:

2000 - 2005 Мариупольский государственный гуманитарный университет, диплом магистра с отличием, специальность «История», квалификация магистра по истории

Опыт работы:

с 2005 года преподаю в школе № 42 (стаж 4 года) историю Украины, Всемирную историю, человек и общество, право, географию; веду военно-патриотичесий кружок

Знание языков:

русский(свободно), украинский(свободно), английский(со словарем)

Навыки работы с компьютером и оргтехникой:

Windows, MS Office, Internet

Прочее:

хобби – живопись, классическая музыка и рок

личные качества – целеустремленность, общительность, любознательность