Котова Ольга Анатольевна
Цель:
выполнение контрольных, курсовых работ по дисциплинам математического цикла, а так же педагогического направления
Личные данные:
дата рождения 22.09.1977
возраст 31год
семейное положение замужем, ребенок 2 годика
адрес Украина, Донецкая обл, г.Мариуполь
телефон 80968384834
дом.телефон (80629) 503581
Образование:
1994-1999 Донецкий государственный университет, математический факультет, диплом специалиста, специальность «Математика», квалификация математик, преподаватель
2003-2006 Межрегиональная академия управления персоналом, диплом специалиста с отличием, специальность «Управление персоналом и экономика труда», квалификация экономист, менеджер персонала
Опыт работы:
с 1999 года преподаю в школе № 42 (стаж 10 лет) математику и информатику, имею опыт работы в летних оздоровительных центрах (4 года)
Знание языков:
русский(свободно), украинский(свободно), французский(со словарем)
Навыки работы с компьютером и оргтехникой:
Windows, MS Office, Internet
Прочее:
коммуникабельная, неконфликтная, ответственная, обучаемая, целеустремленная
хобби – чтение экзотрики, философии, вышивание картин крестиком, вожу машину
Котов Андрей Владимирович
Цель:
выполнение контрольных, курсовых работ по следующим дисциплинам: история Украины, Всемирная история, История России, философия, социология, культурология, исторические дисциплины (геральдика и др.)
Личные данные:
дата рождения 23.12.1983
возраст 25 год
семейное положение женат, ребенок 2 годика
адрес Украина, Донецкая обл, г.Мариуполь
телефон 80966933027
дом. телефон (80629) 503581
Образование:
2000 - 2005 Мариупольский государственный гуманитарный университет, диплом магистра с отличием, специальность «История», квалификация магистра по истории
Опыт работы:
с 2005 года преподаю в школе № 42 (стаж 4 года) историю Украины, Всемирную историю, человек и общество, право, географию; веду военно-патриотичесий кружок
Знание языков:
русский(свободно), украинский(свободно), английский(со словарем)
Навыки работы с компьютером и оргтехникой:
Windows, MS Office, Internet
Прочее:
хобби – живопись, классическая музыка и рок
личные качества – целеустремленность, общительность, любознательность
- Без названия137 просмотров
- Без названия124 просмотра
- Рерайт197 просмотров
- Курсовая238 просмотров
- Статья111 просмотров