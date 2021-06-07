OlgaKurkina

Специалист по контекстной рекламе (Yandex.Direct)

Здравствуйте! Меня зовут Ольга Куркина.

Я эксперт по контекстной рекламе в Яндекс Директе.

- 10 лет в интернет-маркетинге.

- 9 лет был опыт работы в Яндексе.

- Более 100 проектов были лично настроены с бюджетом от 20 000 до 1 000 000 ₽ в месяц.

- Более 20 живых семинаров проведены по контекстной рекламе в Москве.

- Со-основатель агенства DiContext.

Работая со мной, вы получаете:

- Сервис обслуживания маркетингового агентства — чёткие сроки, официальный договор, оплата по карте, безналу или по безопасной сделке.

- Качество настройки рекламы действительно высокого уровня.

Поимо размещения и настройки рекламы, готова обучить самостоятельному успешному ведению кампаний.