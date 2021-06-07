OlgaKurkina

Специалист по контекстной рекламе (Yandex.Direct)
Здравствуйте! Меня зовут Ольга Куркина.
Я эксперт по контекстной рекламе в Яндекс Директе.
- 10 лет в интернет-маркетинге.
- 9 лет был опыт работы в Яндексе.
- Более 100 проектов были лично настроены с бюджетом от 20 000 до 1 000 000 ₽ в месяц.
- Более 20 живых семинаров проведены по контекстной рекламе в Москве.
- Со-основатель агенства DiContext.
Работая со мной, вы получаете:
- Сервис обслуживания маркетингового агентства — чёткие сроки, официальный договор, оплата по карте, безналу или по безопасной сделке.
- Качество настройки рекламы действительно высокого уровня.
Поимо размещения и настройки рекламы, готова обучить самостоятельному успешному ведению кампаний.
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