OlgaKuzhelyova

Копирайтинг и перевод текстов с русского на английский (и наоборот) для всех

Я – копирайтер и переводчик. Обучаюсь профессии копирайтера в онлайн-школе Profi-Internet. Считаю, что копирайтинг - творческая профессия, поэтому избегаю шаблонов в работе. Стремлюсь к высокой уникальности текстов, тщательно изучаю выбранную тематику, прежде чем написать статью. Планирую развиваться в области SEO и LSI-копирайтинга, работать с интернет-магазинами. Мне нравится писать информационные тексты на различные темы, особенно о путешествиях и странах, о здоровом образе жизни и правильном питании. В технических вопросах не разбираюсь, поэтому пока не выбираю такие тексты.

Также пишу переводы с русского языка на английский, и наоборот. Нравится переводить истории из жизни (когда люди рассказывают о себе), художественные произведения, статьи для журналов. Стараюсь соблюдать стилистику для разных видов текта.

Среди личных качеств могу сделать ударение на честность, конкретику и порядочность.