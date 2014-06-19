OlgaLavrenteva

эксперт по логистике/руководитель отдела логистики

знание базовых офисных программ,желание и стремление зарабатывать,ведение необходимой документации (Обеспечение своевременного документооборота по сопроводительным документам на перевозки. Работа с транспортной документацией (Tir, CMR, Ex1 и т.д.),прием, обработка и выполнение заявок по грузоперевозкам ,привлечение автотранспорта и спецтехники сторонних компаний,умение общаться с людьми.Дистанционная диспетчеризация, контроль рейса на всех этапах: от постановки ТС под загрузку, до выгрузки на последней точке.Наличие базы перевозчиков, (и возможно клиентов.)опыт в планировании и организации международных, мультимодальных и внутренних перевозок

знания транспортной логистики,