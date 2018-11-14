Здравствуйте!
Какой бы ни была причина Вашего визита- я рада приветствовать Вас на своей страничке этого сервиса!
Надеюсь, Ваше прибывание здесь принесет Вам только положительные эмоции.
Очень люблю свою работу. Делаю только то, что умею.
- Дизайн сайтов
- Полиграфия. Дизайн, верстка и допечатная подготовка
- Брендирование
- Наружная реклама
При выполнении заказа, всегда стараюсь поставить себя на место заказчика, понять целевую аудиторию, и максимально креативно и дружелюбно, реализовать Вашу идею.Работаю только после выбора меня исполнителем на проект. Тестовых заданий не выполняю.
Схема работы со мной такова:
- Выбор исполнителем
- Разработка эскизных вариантов
- Выбор наиболее подходящего варианта
- Его доработка
- Утверждение макета
- Оплата проекта
- Передача исходных материалов.
Работаю по предоплате 50 %.
Перед выбором меня исполнителем по проекту настоятельно прошу Вас обсудить со мной подробности проекта.