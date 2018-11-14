Лендинг

Здравствуйте!

Какой бы ни была причина Вашего визита- я рада приветствовать Вас на своей страничке этого сервиса!

Надеюсь, Ваше прибывание здесь принесет Вам только положительные эмоции.

Очень люблю свою работу. Делаю только то, что умею.

- Дизайн сайтов

- Полиграфия. Дизайн, верстка и допечатная подготовка

- Брендирование

- Наружная реклама

При выполнении заказа, всегда стараюсь поставить себя на место заказчика, понять целевую аудиторию, и максимально креативно и дружелюбно, реализовать Вашу идею.Работаю только после выбора меня исполнителем на проект. Тестовых заданий не выполняю.

Схема работы со мной такова:

- Выбор исполнителем

- Разработка эскизных вариантов

- Выбор наиболее подходящего варианта

- Его доработка

- Утверждение макета

- Оплата проекта

- Передача исходных материалов.

Работаю по предоплате 50 %.

Перед выбором меня исполнителем по проекту настоятельно прошу Вас обсудить со мной подробности проекта.