Контент-менеджер
Сейчас работаю удаленно контент-менеджером по наполнению сайтов. В Беларуси - это УП "Сати".
Возьму ваш сайт на обслуживание.
В основном меня интересует удаленная работа, но я рассматриваю и другие возможности.
Я - мастер HandMade - вяжу спицами и крючком
Я волонтёр и тренер центра социально-психологической помощи онкопациентам и их окружению
«Меридиан надежды»
Я - хороший человек
http://ladyk.by/OlgaOcheretnaya/
Я создала собственную линейку белорусских, аутентичных сувениров ручной работы
Я работаю над созданием мастерской-студии "Свяжем Вместе"
Я открыта для сотрудничества!
Действие аккаунта приостановлено!