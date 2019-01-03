Контент-менеджер

Сейчас работаю удаленно контент-менеджером по наполнению сайтов. В Беларуси - это УП "Сати".

Возьму ваш сайт на обслуживание.

В основном меня интересует удаленная работа, но я рассматриваю и другие возможности.

Я - мастер HandMade - вяжу спицами и крючком

Я волонтёр и тренер центра социально-психологической помощи онкопациентам и их окружению

«Меридиан надежды»

Я - хороший человек

http://ladyk.by/OlgaOcheretnaya/

Я создала собственную линейку белорусских, аутентичных сувениров ручной работы

http://ladyk.by/souvenirs/

Я работаю над созданием мастерской-студии "Свяжем Вместе"

http://ladyk.by/knittogether/

Я открыта для сотрудничества!