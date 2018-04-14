Веб дизайн.

Здравствуйте!

Меня зовут Ольга!

К каждому проекту подхожу ответственнои довожу до конечного результата.

Работая со мной, Вы получаете разработанный индивидуально для Вас дизайн.

При работеучитываю все Ваши пожелания.Предлагаю наиболее подходящиеконцепции дизайна, в соответствии с тематикой и ожидаемыми результатами.

После утверждения Вами макета,предоставляю исходник в pcd для последующей верстки. Слоиоформлены таким образом, чтобы верстальщику было комфортно работать с

полученным материалом. Помогаю разбирать сложные моменты дизайна.