Веб дизайн.
Здравствуйте!
Меня зовут Ольга!
К каждому проекту подхожу ответственнои довожу до конечного результата.
Работая со мной, Вы получаете разработанный индивидуально для Вас дизайн.
При работеучитываю все Ваши пожелания.Предлагаю наиболее подходящиеконцепции дизайна, в соответствии с тематикой и ожидаемыми результатами.
После утверждения Вами макета,предоставляю исходник в pcd для последующей верстки. Слоиоформлены таким образом, чтобы верстальщику было комфортно работать с
полученным материалом. Помогаю разбирать сложные моменты дизайна.
Действие аккаунта приостановлено!