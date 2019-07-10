OlgaPalianytsia

Фрилансер / копирайтер / журналист
Работали со многими копирайтерами и до сих пор не довольны результатом?
Или же просто хотите привлечь свежую голову к своему проекту?
Я рада, что вы меня нашли! (или же я вас)
Я - добросовестный и трудолюбивый работник, который всегда максимально вчитывается в ваши требования и транслирует их в своем тексте. Все работы выполняю в назначиный вами дедлайн!
Обо мне:
- Оконченное высшее журналистское образование (Львовский национальный университет имени Ивана Франка (3 года обучения), Сумский Государственный Университет (1 год удаленного обучения и защиты диплома со Штатов));
- 14 лет опыта работы фрилансером (Украина), - исследование, написание, редактирование и публикация материалов для различных газет, радио, телеканалов и социальных сетей (газеты: "Теленавигатор Медиа", "Проскуров", "Моя газета +" (г.Хмельницкий), "Львовская Почта" (г.Львов); онлайн издательства: "Women beauty", "Транспорт"; радио, телевидение: "M-joy Group" (г.Львов), "Подолье-Центр" (г.Хмельницкий), "33 канал" (г.Хмельницкий)).
- Расшифровка видео. аудио материалов
- 6 лет проживаю в США, г. Бостон
- Обучение в Buncker Hill Community College (г.Бостон), специальность - музыкальное исскуство, фортепианно; оконченная 7-ми летняя музыкальная школа (Украина)
- 5 лет работы в IT сфере (г.Бостон), работа с "железом" (ноутбуки, мониторы, жесткие диски и т.д.), прямые оптовые продажи IT оборудования по всему миру (США, Англия, Франция, Китай, Россия), розничные продажи на eBay.com, Amazon.com
Навыки: целеустремленность, творческая и позитивная личность, расстановка приоритетов, стратегические
навыки, волевое принятие решений, лидерство, управление взаимоотношениями с клиентами, креативность, многозадачность, навыки обслуживания клиентов.