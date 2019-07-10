OlgaPalianytsia

Фрилансер / копирайтер / журналист

Работали со многими копирайтерами и до сих пор не довольны результатом?

Или же просто хотите привлечь свежую голову к своему проекту?

Я рада, что вы меня нашли! (или же я вас)

Я - добросовестный и трудолюбивый работник, который всегда максимально вчитывается в ваши требования и транслирует их в своем тексте. Все работы выполняю в назначиный вами дедлайн!

Обо мне:

Оконченное высшее журналистское образование (Львовский национальный университет имени Ивана Франка (3 года обучения), Сумский Государственный Университет (1 год удаленного обучения и защиты диплома со Штатов));

(Львовский национальный университет имени Ивана Франка (3 года обучения), Сумский Государственный Университет (1 год удаленного обучения и защиты диплома со Штатов)); 14 лет опыта работы фрилансером (Украина), - исследование, написание, редактирование и публикация материалов для различных газет, радио, телеканалов и социальных сетей ( газеты : "Теленавигатор Медиа", "Проскуров", "Моя газета +" (г.Хмельницкий), "Львовская Почта" (г.Львов); онлайн издательства : "Women beauty", "Транспорт"; радио, телевидение : "M-joy Group" (г.Львов), "Подолье-Центр" (г.Хмельницкий), "33 канал" (г.Хмельницкий)).

(Украина), - исследование, написание, редактирование и публикация материалов для различных газет, радио, телеканалов и социальных сетей ( : "Теленавигатор Медиа", "Проскуров", "Моя газета +" (г.Хмельницкий), "Львовская Почта" (г.Львов); : "Women beauty", "Транспорт"; : "M-joy Group" (г.Львов), "Подолье-Центр" (г.Хмельницкий), "33 канал" (г.Хмельницкий)). Расшифровка видео. аудио материалов

видео. аудио материалов 6 лет проживаю в США , г. Бостон

, г. Бостон Обучение в Buncker Hill Community College (г.Бостон), специальность - музыкальное исскуство, фортепианно; оконченная 7-ми летняя музыкальная школа (Украина)

(г.Бостон), специальность - музыкальное исскуство, фортепианно; оконченная 7-ми летняя музыкальная школа (Украина) 5 лет работы в IT сфере (г.Бостон), работа с "железом" (ноутбуки, мониторы, жесткие диски и т.д.), прямые оптовые продажи IT оборудования по всему миру (США, Англия, Франция, Китай, Россия), розничные продажи на eBay.com, Amazon.com

украинский, русский, английский

Навыки: целеустремленность, творческая и позитивная личность, расстановка приоритетов, стратегические

навыки, волевое принятие решений, лидерство, управление взаимоотношениями с клиентами, креативность, многозадачность, навыки обслуживания клиентов.