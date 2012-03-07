Доброго времени суток!

Мне очень приятно, что Вы посетили мою страничку.

Надеюсь на удачное сотрудничество.

Образование:

- 2007-2011 гг. – Киевский Национальный Торгово-Экономический Университет ( бакалавр) , факультет "Учётно-экономический", специальность "Экономическая кибернетика".

-2008-2011 гг. - Центр Иностранного Делового Языка, направление "Филология", специальность "Перевод".

Владение языками: русский, украинский, английский

Буду рада помочь, если Вам необходимо :

- перевести техническую документацию с английского языка на русский или украинский;

- перевести художественный текст с английского языка на русский или украинский;

- откорректировать текст любой сложности на русском или украинском языках.

Обладаю такими качествами, как ответственность, грамотность, трудолюбие и пунктуальность.

С уважением,

Ольга Пилюшенко