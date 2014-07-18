Перевод английского на русский и с русского на английский

Образование

2003-2008 МГОГИ (Московский Государственный Областной Педагогический Институт)

факультет: филологический с английским языком

специальность: учитель английского языка, русского языка и литературы

2009-2011 РГГУ (Российский Государственный Гуманитарный Университет)

Институт филологии и истории

специальность: переводчик в сфере профессиональной коммуникации

Курсы и тренинги:

2013 школа иностранных языков ВКС

Курс бизнес-английского

2014 школа иностранных языков Лингвист

Курс французского языка (начальный уровень А 1)

2014 школа иностранных языков ВКС

Курс английского языка уровня Advanced

Опыт работы:

2008-2011 преподаватель английского языка

2011-2013 секретарь со знанием английского языка

2013-2014 преподаватель английского языка

Знание английского языка на уровне Advanced

Опыт переводов с английского на русский и с русского на английский текстов различной тематики