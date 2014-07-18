Образование
2003-2008 МГОГИ (Московский Государственный Областной Педагогический Институт)
факультет: филологический с английским языком
специальность: учитель английского языка, русского языка и литературы
2009-2011 РГГУ (Российский Государственный Гуманитарный Университет)
Институт филологии и истории
специальность: переводчик в сфере профессиональной коммуникации
Курсы и тренинги:
2013 школа иностранных языков ВКС
Курс бизнес-английского
2014 школа иностранных языков Лингвист
Курс французского языка (начальный уровень А 1)
2014 школа иностранных языков ВКС
Курс английского языка уровня Advanced
Опыт работы:
2008-2011 преподаватель английского языка
2011-2013 секретарь со знанием английского языка
2013-2014 преподаватель английского языка
Знание английского языка на уровне Advanced
Опыт переводов с английского на русский и с русского на английский текстов различной тематики