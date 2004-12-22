OlgaPolikanova

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Меня зовут Ольга)

Ищу дополнительный заработок.

Я прошла курс по продвижению блогеров и менеджер блогеров в Инстаграм☑Ищу блогеров и коммерческие аккаунты для сотрудничества. Могу предложить Вам:☑разбор Директа; приём заявок на закрытый профиль; вести пиар аккаунт☑поиск рекламных площадок для Вас; набор на рекламу; договариваться о сотрудничестве с другими блогерами ☑написание сценария для рекламы; создание макетов☑организация гивов, также поиск гивов для участия☑учёт доходов и расходов☑предлагать идеи для развития Вашего блога

написание продающих текстов, а также проверка на грамматические ошибки и расставление знаков препинания Ваша выгода заключается в том, что я возьму на себя всю лишнюю работу, а у Вас появится больше времени для блога! Могу предложить поработать пробный период бесплатно)

Также обладаю хорошей дикцией, если потребуется вам что-то озвучить, я смогу помочь)

Если заинтересовала Вас, пиши в лс.Буду рада сотрудничеству 🤝