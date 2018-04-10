Стаж работы бухгалтером, в том числе главным, 17 лет. Большой опыт ведения участи заработной платы и кадров, участия в трудовых спорах, разработке и составлении Положений об оплате, втр, штрафах. Работа ведущим бухгалтером в производственных компаниях. Составлении отчётности, баланс, прибыль, НДС, Прибыль и пр.
Ведение бухгалтерского и налогового учетаПрофессиональные навыки:
- восстановление учета на предприятии
- расчет заработной платы
- составление деклараций и расчетов по ЕСН, ПФР и ФСС
- учет ТМЦ, основных средств, НМА
- расчеты с подотчетными лицами, ведение кассовых документов
- прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам учета
- отражение в учете операций, связанных с движением денежных средств и ТМЦ
- расчеты с поставщиками и заказчиками
-формирование бухгалтерских проводок, баланса, годовой отчетности.