Все о бухгалтерии.

Стаж работы бухгалтером, в том числе главным, 17 лет. Большой опыт ведения участи заработной платы и кадров, участия в трудовых спорах, разработке и составлении Положений об оплате, втр, штрафах. Работа ведущим бухгалтером в производственных компаниях. Составлении отчётности, баланс, прибыль, НДС, Прибыль и пр.

Ведение бухгалтерского и налогового учетаПрофессиональные навыки:

- восстановление учета на предприятии

- расчет заработной платы

- составление деклараций и расчетов по ЕСН, ПФР и ФСС

- учет ТМЦ, основных средств, НМА

- расчеты с подотчетными лицами, ведение кассовых документов

- прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам учета

- отражение в учете операций, связанных с движением денежных средств и ТМЦ

- расчеты с поставщиками и заказчиками

-формирование бухгалтерских проводок, баланса, годовой отчетности.