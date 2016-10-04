Удаленный бизнес-ассистент, копирайтер

Написание статей, наполнение сайтов (OSCommerce, Bitrix и др.). Контент - грамотно, быстро, качественно.

Переводы с французского. Тематические статьи о вине, виноделии, сырах, сочетаниях.

Другие тематики хорошо изученные и приоритетные - ландшафтный дизайн, йога, пилатес, товары для детей, туризм и путешествия, финансы и банковское дело, кухни мира, ювелирное дело, творчество и изготовление кукол ручной работы, фотография.

Высшее экономическое образование, специальность "Маркетинг", банковская сфера 10 лет, школа ювелирного искусства, школа сомелье "Мастер-класс", школа ландшафтного дизайна, Киевская школа фотографии, инструктор по пилатесу, мастер авторских кукол.

Портфолио http://olgasopilnyak.tilda.ws/.

Оплата - карта Приват, Paypal.