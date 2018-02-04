Дизайнер интерьера
3 года опыта в сфере Дизайна/3D визуализацииhttps://www.behance.net/OlgaSuprun
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
Пользователь 3DMax + Corona Renderer, ArchiCad, Adobe Photoshop.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
Дизайн интерьера
Визуализация и моделирование интерьеры/экстерьеры
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Портфолио
- Экстерьерная визуализация298 просмотров
- Спальня141 просмотр
- Спальня в современной стиле184 просмотра
- Спальня для подростка177 просмотров
- Дизайн санузла189 просмотров
- Гостиная в классическом стиле149 просмотров