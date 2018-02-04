OlgaSuprun

Ольга Супрун OlgaSuprun

 
32 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайнер интерьера

3 года опыта в сфере Дизайна/3D визуализацииhttps://www.behance.net/OlgaSuprun

[email protected]

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ 

Пользователь 3DMax + Corona Renderer, ArchiCad, Adobe Photoshop.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

Дизайн интерьера

Визуализация и моделирование интерьеры/экстерьеры

3ds MaxArchiCADPhotoshop
Портфолио