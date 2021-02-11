OlgaSuvorova

Очистка фото из облачных хранилищ

Удаление из облачных хранилищ (google foto, mail, yandex) смазанных, дублирующиеся фото, скриншотов, случайных фото, фото примерок, товаров из магазинов, загруженных из мессенджеров и др.Очистка фото:

Поможет уменьшить память на диске и в телефоне

Очистит вашу память от лишней информации

Оставит вам только лучшие воспоминание и поможет снова окунуться в ваши счастливые моменты

Помогу создать их ваших воспоминаний идеальную ленту!!! Стоимость 1000₽ за 1.000 фото архива (как считать расскажу). Смена фильтра без дополнительной обработки фото 800₽ за 1.000 оставшихся после обработки фото.Вы присылаете временный пароль от облака и обговариваем то, что следует удалить, а что оставить. Исполнение 1-3 дня. Удаленные фото хранятся в корзинах облака до 60 дней и вы всегда можете восстановить то, с чем не готовы расстаться.Конфиденциально, но страшные или слишком интимные фото лучше удалить самостоятельно. Пожалейте мою психику!)‼Писать только на WhatsApp +375447587574