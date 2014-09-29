Общая информация:
ФИО: Малыгина Ольга Витальевна
Дата рождения: 19.05.1986 года
Адрес: Украина, Запорожье
Skype: HappyHippo98
Образование:
2003 – 2009 – Российский Государственный Социальный Университет – лингвист-переводчик
(заочная форма обучения)
Для меня копирайтер - это не профессия, а призвание. Ведь мир становится гораздо интереснее и познавательнее, если ты не просто читаешь, но и воспроизводишь информацию на бумаге. В чем и заключается моя деятельность.
Каждый мой текст написан от души, что делает его читабельным, буквально заставляет дочитать его до конца. Ведь в статье важна не только насыщенность, но и структура, очередность информации, наличие кульминации, вводных и заключительных слов.
Долгое время я проработала менеджером по продажам. На первом этапе трудовая деятельность заключалась в совершении холодных звонков, составлении коммерческих предложений (ими фирма до сих пор пользуется) и проведении презентаций софта. Второй этап заключался в активных продажах. Это мебель, детка) Я знаю все нюансы технологических процессов, свойства и преимущества различных материалов.
Говорить обо мне можно много. Но для работы копирайтером особенно важны такие качества:
- Пунктуальность. Если я взялась за заказ - я сдам его в полном объеме и в четко оговоренные сроки.
- Креативность. Моя фантазия безгранична. Я стараюсь писать статьи только со 100% уникальностью.
- Стиль. Да-да, именно он. Стилистическое оформление и построение фраз - мой конек. Так как я не пишет никто. Мои тексты узнаваемы и читабельны.
- Информативность. Основой любой грамотной статьи является погружение в тему, а не тонны воды с парой ключевых фраз. Каждая новая тематика вызывает у меня интерес к познанию чего-то нового. Именно информация расширяет кругозор и не позволяет интеллекту увядать.
- Работа во всех тематиках. Я легко пишу как статьи с развлекательной тематикой, так и углубленные технические тексты.
Моими любимые темы::
- Медицина и все, что с ней связано. С радостью пишу такие тексты.
- Право. Юридические статьи всегда интересны и познавательны.
- Продающие тексты. Характеристика свойств-выгод - это именно то, что я умею лучше всего.
- Технические статьи. Новое для меня сравнимо с глотком воды для страждущего в пустыне.
Примеры работ:
http://toppik.ru/o-produktsii/poleznye-sovety/item/105-vypadenie-volos-u-muzhchin-korotko-o-glavnom.html
http://adiabetic.ru/pitanie/zameniteli-saxara.html
olympico.com.ua/catalog/snowboards-skis/snoubordy/.../producer/rossignol/
stimul-avto.ru/sovety-pri-pokupke-avtomobilya/
medovik.com/op/post_1413640151.html
magazin-doors.ru/category/krashenye-dveri (и остальные описания).
http://dukmarket.ru/Falmec_7.html?page=7
edunews.ru/professii/obzor/tvorcheskie/design-interier.html ( и многие другие профессии)
www.stroi-baza.ru/articles/one.php?id=3905
exie.ru/pro-vsyo-na-svete/kak-zaregistrirovatsya-n...poluchenie-vizy.html
kubantv.ru/offer/80488-pomoshchnik-bukhgalteru/
gblor.ru/blogs/elektronnie-platejnie-sistemi/346236
www.dist-cons.ru/newsam/newsarticleshow.asp?id=219
ori-beauty.ru/lazjernaja-epiljacija-podmyshjek-cht...et-soboj-procjedura/
news.tj/last-news/2014/09/29/preimushhestva-valyutnyh-vkladov/
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