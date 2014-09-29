Готова к труду и обороне.

Общая информация:

ФИО: Малыгина Ольга Витальевна

Дата рождения: 19.05.1986 года

Адрес: Украина, Запорожье

Skype: HappyHippo98

Образование:

2003 – 2009 – Российский Государственный Социальный Университет – лингвист-переводчик

(заочная форма обучения)

Для меня копирайтер - это не профессия, а призвание. Ведь мир становится гораздо интереснее и познавательнее, если ты не просто читаешь, но и воспроизводишь информацию на бумаге. В чем и заключается моя деятельность.

Каждый мой текст написан от души, что делает его читабельным, буквально заставляет дочитать его до конца. Ведь в статье важна не только насыщенность, но и структура, очередность информации, наличие кульминации, вводных и заключительных слов.

Долгое время я проработала менеджером по продажам. На первом этапе трудовая деятельность заключалась в совершении холодных звонков, составлении коммерческих предложений (ими фирма до сих пор пользуется) и проведении презентаций софта. Второй этап заключался в активных продажах. Это мебель, детка) Я знаю все нюансы технологических процессов, свойства и преимущества различных материалов.

Говорить обо мне можно много. Но для работы копирайтером особенно важны такие качества:

Пунктуальность. Если я взялась за заказ - я сдам его в полном объеме и в четко оговоренные сроки.

Креативность. Моя фантазия безгранична. Я стараюсь писать статьи только со 100% уникальностью.

Стиль. Да-да, именно он. Стилистическое оформление и построение фраз - мой конек. Так как я не пишет никто. Мои тексты узнаваемы и читабельны.

Информативность. Основой любой грамотной статьи является погружение в тему, а не тонны воды с парой ключевых фраз. Каждая новая тематика вызывает у меня интерес к познанию чего-то нового. Именно информация расширяет кругозор и не позволяет интеллекту увядать.

Работа во всех тематиках. Я легко пишу как статьи с развлекательной тематикой, так и углубленные технические тексты.

Дополнительным бонусом является высшее образование. Закончила РГСУ специальность лингвист-переводчик.

Моими любимые темы::

Медицина и все, что с ней связано. С радостью пишу такие тексты.

Право. Юридические статьи всегда интересны и познавательны.

Продающие тексты. Характеристика свойств-выгод - это именно то, что я умею лучше всего.

Технические статьи. Новое для меня сравнимо с глотком воды для страждущего в пустыне.

Я с удовольствием возьмусь за любую указанную Вами тему и выполню заказ на высочайшем уровне.

Примеры работ:

http://toppik.ru/o-produktsii/poleznye-sovety/item/105-vypadenie-volos-u-muzhchin-korotko-o-glavnom.html

http://adiabetic.ru/pitanie/zameniteli-saxara.html

olympico.com.ua/catalog/snowboards-skis/snoubordy/.../producer/rossignol/

stimul-avto.ru/sovety-pri-pokupke-avtomobilya/

medovik.com/op/post_1413640151.html

magazin-doors.ru/category/krashenye-dveri (и остальные описания).

http://dukmarket.ru/Falmec_7.html?page=7

edunews.ru/professii/obzor/tvorcheskie/design-interier.html ( и многие другие профессии)

www.stroi-baza.ru/articles/one.php?id=3905

exie.ru/pro-vsyo-na-svete/kak-zaregistrirovatsya-n...poluchenie-vizy.html

kubantv.ru/offer/80488-pomoshchnik-bukhgalteru/

gblor.ru/blogs/elektronnie-platejnie-sistemi/346236

www.dist-cons.ru/newsam/newsarticleshow.asp?id=219

ori-beauty.ru/lazjernaja-epiljacija-podmyshjek-cht...et-soboj-procjedura/

news.tj/last-news/2014/09/29/preimushhestva-valyutnyh-vkladov/