OlgaVoytenko

Ольга Войтенко OlgaVoytenko

 
29 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
3d визуализатор

Опыт работы

3d визуализатор

с 06.2014 по наст. время (3 года 10месяцев)freelancer (дизайн)
  • Образование

    Среднее специальное

    с 09.2011 по 06.2015Харьковский колледж строительства архитектуры и дизайна, ,Харьков.ДополнительноеобразованиеWizArt3D School (Школа архитектурной визуализации) (2017, 2 недели. Успешно окончила

    курс "Интерьер интенсив 3ds Max + Corona + PS Получила сертификат об

    окончании курса.)Навыки работы с компьютером

    Работаю в программах:3dsMax-Corona/V-rayPhotoshopArchiCadAutoCadUnreal Engine 4SubstancePainter
ДополнительнаяинформацияПортфолиоhttps://voytenko-olja.arxip.comВидео Unreal Engine 4https://www.youtube.com/channel/UC3YZr-nfGbFXNQA-HctOwKg/videos 