OlgaVoytenko

3d визуализатор
Опыт работы
3d визуализаторс 06.2014 по наст. время (3 года 10месяцев)freelancer (дизайн)
- Образование
Среднее специальноес 09.2011 по 06.2015Харьковский колледж строительства архитектуры и дизайна, ,Харьков.ДополнительноеобразованиеWizArt3D School (Школа архитектурной визуализации) (2017, 2 недели. Успешно окончила
курс "Интерьер интенсив 3ds Max + Corona + PS Получила сертификат об
окончании курса.)Навыки работы с компьютеромРаботаю в программах:3dsMax-Corona/V-rayPhotoshopArchiCadAutoCadUnreal Engine 4SubstancePainter