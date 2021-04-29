OlgaWebDizain

Начинающий веб-дизайнер

Привет! Меня зовут Ольга и я начинающий веб-дизайнер.

И вот, что я уже умею:

-создаю сайты на платформе Tilda (лэндинг, многостраничный сайт, интернет-магазин)

-работаю с зеро блоком и кодом

-адаптирую сайт под любые устройства

-создам анимацию сайта

-подключу платежные и CRM-системы

-упакую УТП, работаю с тексом

-редизайн вашего сайта

-SEO-оптимизация

Тк я только начинаю, готова браться за малобюджетный проект для наработки портфолио, только дайте мне шанс)

Ваши преимущества:

вы можете получить от меня ответ в любое время, когда бы мне не написали(но иногда я сплю)

-не нарушаю дедлайнов, вы это оцените

-помогу определиться с оформлением, если вы не знаете, что и как хотите