OlgaWebDizain

Начинающий веб-дизайнер
Привет! Меня зовут Ольга и я начинающий веб-дизайнер.
И вот, что я уже умею:
-создаю сайты на платформе Tilda (лэндинг, многостраничный сайт, интернет-магазин)
-работаю с зеро блоком и кодом
-адаптирую сайт под любые устройства
-создам анимацию сайта
-подключу платежные и CRM-системы
-упакую УТП, работаю с тексом
-редизайн вашего сайта
-SEO-оптимизация
Тк я только начинаю, готова браться за малобюджетный проект для наработки портфолио, только дайте мне шанс)
Ваши преимущества:
вы можете получить от меня ответ в любое время, когда бы мне не написали(но иногда я сплю)
-не нарушаю дедлайнов, вы это оцените
-помогу определиться с оформлением, если вы не знаете, что и как хотите
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