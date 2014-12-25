OlgaZhel

Ольга OlgaZhel

 
35 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Обратная связь со мной : http://vk.com/id148292404 , Skype: o-zhelikhovskaja

Опыт работы 

 2012 контент-менеджер,"LEDMarket" Leddesign менеджер отдела маркетинга;

 2012-2013  «студия 2 этаж» г. рекламист, пиар,продвижение

 2013 «НН Студия» звукозаписи  http://www.nnstudio.com.ua/ отдел рекламы (редактор, блоггер, рекламист)

  • Личное (Организатор фотопроектов, промо-акций, стилистическое обоснование и продвижение проектов) личный проект Group photo masters "Personality" с 2010 года                                                 https://vk.com/club27536234