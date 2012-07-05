OlgaZykina

Письменный перевод с китайского и английского любой сложности

Опыт работы:

С 2007 года работала в разных туристических компаниях (выполнение переводов документации компании с/на китайский и английский языки)

Образование:

2008-2013 - ДВФУ (специальность - переводчик-референт английского и китайского языков)

2009 год - языковая практика в г. Чанчунь (Китай)

2010 год - языковая практика в г. Яньцзи (Китай)

2011-2012 - языковые курсы в Сианьском университете иностранных языков (Китай)

Знания и навыки:

Письменный перевод с китайского и английского на русский и наоборот

Личные качества:

Активная жизненная позиция, целеустремлённость,мкоммуникабельность, ответственность, оперативность, креативность, инициативность, быстрая обучаемость