OlgaZykina

Письменный перевод с китайского и английского любой сложности
Опыт работы:
С 2007 года работала в разных туристических компаниях (выполнение переводов документации компании с/на китайский и английский языки)
Образование:
2008-2013 - ДВФУ (специальность - переводчик-референт английского и китайского языков)
2009 год - языковая практика в г. Чанчунь (Китай)
2010 год - языковая практика в г. Яньцзи (Китай)
2011-2012 - языковые курсы в Сианьском университете иностранных языков (Китай)
Знания и навыки:
Письменный перевод с китайского и английского на русский и наоборот
Личные качества:
Активная жизненная позиция, целеустремлённость,мкоммуникабельность, ответственность, оперативность, креативность, инициативность, быстрая обучаемость