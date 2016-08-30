Живой контент без воды + продающие тексты

Приветствую, дорогой Заказчик!Меня зовут Ольга. Работаю в копирайтинге уже 7 лет. В активе- более 5000 работ разной тематики. Я пишу:- информационные тексты;- обзоры или описания товаров и услуг;

- продающие тексты;- статьи для главных страниц. Вы получите понятный, легкий, оптимизированный по вашим SEO запросам текст.Никакой воды и «канцелярщины». Уникальность, пунктуальностьприлагаются.И это еще не верхушка айсберга!Для постоянных заказчиков каждые 10 тыс символов следующая тысяча- в подарок!Цена стандартная: 100руб./1000 зн. б.п.