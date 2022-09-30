Бухгалтерские услуги и все что связано со сферой экономики и финансов
Добрый день! Меня зовут Ольга - я профессионал в сфере бухгалтерского и налогового учета со стажем более 20 лет).
Контактные данные:
телефон 8-913-551-07-67 ( Viber, WhatsApp) - предпочтительный способ сообщения
Электронная почта: [email protected]
Предлагаемые услуги:
- разовые услуги по бухгалтерскому учету
- восстановление учета ( проанализирую ваш учет, выявлю и исправлю ошибки, подготовлю и сдам уточненную отчетность)
- обработка первичных документов
- кадровый учет ( прием, увольнение и т.д)
- начисление заработной платы и налогов с заработной платы
- нулевая отчетность
- подготовка и сдача отчетности в ИФНС, ПФ, ФСС
- книга учета доходов и расходов при УСНо и патенте
- консультация по налоговому и бухгалтерскому учету. Оптимизация налогов
- и другие вопросы в пределах моей компетенции
- Инспекция по налогам и сборам- специалист
- Консалтинговый центр "Труд" - бухгалтер ( вид деятельности проведение - аттестации рабочих мест)
- ООО "ЛиНеОк" (ООО ТД "ЛиНеОк") - главный бухгалтер ( вид деятельности - производство продуктов питания и розничная торговля)
- ООО "РЕНОМЕ" - заместитель директора- начальник отдела по ведению бухгалтерского учета юридических лиц ( ведение учета компаний с различными видами деятельности)
- ООО "ЭСПЕРАНС" ( сеть обувных каскетов "Эконика" - главный бухгалтер филиала ( вид деятельности - розничная торговля и торговля по агентскому договору)
- ООО "Ваш дом" ( ООО "Комфортный дом") - главный бухгалтер группы компаний ( вид деятельности - сдача в аренду квартир и офисов физическим и юридическим лицам)
- ООО "Гармония здоровья" (ООО "Дешевая аптека") - главный бухгалтер подразделения в г. Красноярск ( вид деятельности Аптечная сеть)
- ООО "МЕТЕО" - бухгалтер в единственном числе ( ведение компаний с видами деятельности: грузоперевозки; производство и реализация Суши; кофе на вынос; услуги по реставрации мебели; розничная торговля).
Имею большой опыт работы с несколькими юридическими лицами, с большим объемом информации, ведения учета филиалов, опыт ведения управленческого учета.
Мой плюс: очень люблю свою работу поэтому к каждому клиенту отношусь индивидуально
Личные качества:
- Ответственность, Исполнительность, Порядочность, Внимательность, Активность, Коммуникабельна
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