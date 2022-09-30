Olga_2022

Ольга Olga_2022

 
44 года
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Бухгалтерские услуги и все что связано со сферой экономики и финансов

Добрый день! Меня зовут Ольга - я профессионал в сфере бухгалтерского и налогового учета со стажем более 20 лет).

Контактные данные:

телефон 8-913-551-07-67 ( Viber, WhatsApp) - предпочтительный способ сообщения

Электронная почта: [email protected] 

Предлагаемые услуги:

  • разовые услуги по бухгалтерскому учету
  • восстановление учета ( проанализирую ваш учет, выявлю и исправлю ошибки, подготовлю и сдам уточненную отчетность)
  • обработка первичных документов
  • кадровый учет ( прием, увольнение и т.д)
  • начисление заработной платы и налогов с заработной платы
  • нулевая отчетность
  • подготовка и сдача отчетности в ИФНС, ПФ, ФСС
  • книга учета доходов и расходов при УСНо и патенте
  • консультация по налоговому и бухгалтерскому учету. Оптимизация налогов
  • и другие вопросы в пределах моей компетенции
Опыт работы:

  • Инспекция по налогам и сборам- специалист
  • Консалтинговый центр "Труд" - бухгалтер ( вид деятельности проведение - аттестации рабочих мест)
  • ООО "ЛиНеОк" (ООО ТД "ЛиНеОк") - главный бухгалтер ( вид деятельности - производство продуктов питания и розничная торговля)
  • ООО "РЕНОМЕ" - заместитель директора- начальник отдела по ведению бухгалтерского учета юридических лиц ( ведение учета компаний с различными видами деятельности)
  • ООО "ЭСПЕРАНС" ( сеть обувных каскетов "Эконика" - главный бухгалтер филиала ( вид деятельности - розничная торговля и торговля по агентскому договору)
  • ООО "Ваш дом" ( ООО "Комфортный дом") - главный бухгалтер группы компаний ( вид деятельности - сдача в аренду квартир и офисов физическим и юридическим лицам)
  • ООО "Гармония здоровья" (ООО "Дешевая аптека") - главный бухгалтер подразделения в г. Красноярск  ( вид деятельности Аптечная сеть)
  • ООО "МЕТЕО" - бухгалтер в единственном числе ( ведение компаний с видами деятельности: грузоперевозки; производство и реализация Суши; кофе на вынос; услуги по реставрации мебели; розничная торговля).
Мои навыки: Опытный пользователь XL, Word, 1С Бухгалтерия 7.7 и 8.3; 1С Заработная плата и учет персонала; Электронная почта; Аксапта; СБИС

Имею большой опыт работы с несколькими юридическими лицами, с большим объемом информации, ведения учета филиалов, опыт ведения управленческого учета.

Мой плюс:  очень люблю свою работу поэтому к каждому клиенту отношусь индивидуально

Личные качества: 

  • Ответственность, Исполнительность, Порядочность,  Внимательность, Активность, Коммуникабельна