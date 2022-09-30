Бухгалтерские услуги и все что связано со сферой экономики и финансов

Добрый день! Меня зовут Ольга - я профессионал в сфере бухгалтерского и налогового учета со стажем более 20 лет).

Контактные данные:

телефон 8-913-551-07-67 ( Viber, WhatsApp) - предпочтительный способ сообщения

Электронная почта: [email protected]

Предлагаемые услуги:

разовые услуги по бухгалтерскому учету

восстановление учета ( проанализирую ваш учет, выявлю и исправлю ошибки, подготовлю и сдам уточненную отчетность)

обработка первичных документов

кадровый учет ( прием, увольнение и т.д)

начисление заработной платы и налогов с заработной платы

нулевая отчетность

подготовка и сдача отчетности в ИФНС, ПФ, ФСС

книга учета доходов и расходов при УСНо и патенте

консультация по налоговому и бухгалтерскому учету. Оптимизация налогов

и другие вопросы в пределах моей компетенции

Инспекция по налогам и сборам- специалист

Консалтинговый центр "Труд" - бухгалтер ( вид деятельности проведение - аттестации рабочих мест)

ООО "ЛиНеОк" (ООО ТД "ЛиНеОк") - главный бухгалтер ( вид деятельности - производство продуктов питания и розничная торговля)

ООО "РЕНОМЕ" - заместитель директора- начальник отдела по ведению бухгалтерского учета юридических лиц ( ведение учета компаний с различными видами деятельности)

ООО "ЭСПЕРАНС" ( сеть обувных каскетов "Эконика" - главный бухгалтер филиала ( вид деятельности - розничная торговля и торговля по агентскому договору)

ООО "Ваш дом" ( ООО "Комфортный дом") - главный бухгалтер группы компаний ( вид деятельности - сдача в аренду квартир и офисов физическим и юридическим лицам)

ООО "Гармония здоровья" (ООО "Дешевая аптека") - главный бухгалтер подразделения в г. Красноярск ( вид деятельности Аптечная сеть)

ООО "МЕТЕО" - бухгалтер в единственном числе ( ведение компаний с видами деятельности: грузоперевозки; производство и реализация Суши; кофе на вынос; услуги по реставрации мебели; розничная торговля).

Опытный пользователь XL, Word, 1С Бухгалтерия 7.7 и 8.3; 1С Заработная плата и учет персонала; Электронная почта; Аксапта; СБИС

Имею большой опыт работы с несколькими юридическими лицами, с большим объемом информации, ведения учета филиалов, опыт ведения управленческого учета.

Мой плюс: очень люблю свою работу поэтому к каждому клиенту отношусь индивидуально

Личные качества: