Olga_Blokhina

Ольга Блохина Olga_Blokhina

 
25 летРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Маркетинг, менеджмент

Добрый день!

С 2020 года работаю в сфере маркетинга и управления проектами

Последний проект - Pepsi ( медиапланирование, написание стратегии, контроль и запуск рекламных кампаний)

Нахожусь в поисках дополнительного заработка в том же направлении, также в управлении проектом, бизнес ассистентом

Ответственная , пунктуальная. Не задаю лишних вопросов - всегда ищу решение сама

Буду рада участвовать в ваших проектах