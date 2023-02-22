Olga_Blokhina

Ольга Блохина Olga_BlokhinaOlga_Blokhina
25 летРоссия/Москва
10 месяцев на фриланс-бирже
Была
10 месяцев назад
Маркетинг, менеджмент
Добрый день!
С 2020 года работаю в сфере маркетинга и управления проектами
Последний проект - Pepsi ( медиапланирование, написание стратегии, контроль и запуск рекламных кампаний)
Нахожусь в поисках дополнительного заработка в том же направлении, также в управлении проектом, бизнес ассистентом
Ответственная , пунктуальная. Не задаю лишних вопросов - всегда ищу решение сама
Буду рада участвовать в ваших проектах
Я против войны в Украине!