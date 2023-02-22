Olga_Blokhina

Маркетинг, менеджмент

Добрый день!

С 2020 года работаю в сфере маркетинга и управления проектами

Последний проект - Pepsi ( медиапланирование, написание стратегии, контроль и запуск рекламных кампаний)

Нахожусь в поисках дополнительного заработка в том же направлении, также в управлении проектом, бизнес ассистентом

Ответственная , пунктуальная. Не задаю лишних вопросов - всегда ищу решение сама

Буду рада участвовать в ваших проектах