Olga_Brodskaya

Художник

Окончила магистратуру Московского университета государственного управления по направлению: Дизайн. Также закончила художественную школу им Репина с красным дипломом. Изучала такие предметы как академическая живопись, академический рисунок, скульптура, декоративно прикладное искусство. Хорошо ориентируюсь в различных художественных направлениях и стилях.

Опыт работы 1 год

Введенский храм г. Феодосия

помощник художника

орнаментальная роспись стенсанаторий

«СОЮЗ» (гор. Дзержинский)Московская область.

Дизайнер интерьера- перепланировка двухкомнатного полулюкса в люкс.

- разработка дизайна номера

- выполнение чертежей планов

- поиск цветового решения для номера

- подбор отделочных материалов и мебели

- составление сметы

- выполнение визуализации в программах 3ds (Graphisoft, ArchiCAD, Artlantis, 3d Max)