Olga_Brodskaya

Ольга Бродская Olga_BrodskayaOlga_Brodskaya
Окончила магистратуру Московского университета государственного управления по направлению: Дизайн. Также закончила художественную школу им Репина с красным дипломом. Изучала такие предметы как академическая живопись, академический рисунок, скульптура, декоративно прикладное искусство. Хорошо ориентируюсь в различных художественных направлениях и стилях.
Опыт работы 1 год
Введенский храм г. Феодосия
помощник художника
орнаментальная роспись стенсанаторий
«СОЮЗ» (гор. Дзержинский)Московская область.
Дизайнер интерьера- перепланировка двухкомнатного полулюкса в люкс.
- разработка дизайна номера
- выполнение чертежей планов
- поиск цветового решения для номера
- подбор отделочных материалов и мебели
- составление сметы
- выполнение визуализации в программах 3ds (Graphisoft, ArchiCAD, Artlantis, 3d Max)