Olga_Bykovskaya

Переводчик английского, испанского языков.

HR Менеджер и рекрутер с огромным опытом работы. Свободное владение английским и испанским языками, навыками делового общения. Учение работать в мультикультурной среде. Сотрудничество со многими странами мира, предоставление услуг по рекрутингу, HR и языковым переводам в ОАЭ, Германии, Польше, Канаде, и т.д. Подбор персонала для клиник Германии, для компаний ОАЭ, Польши и других стран. Опыт устного и письменного перевода более 9 лет.