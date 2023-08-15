Olga_Deg

Ольга Дегтярева Olga_Deg

 
30 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Веб-дизайнер

Привет! Меня зовут Ольга. И я твой веб-дизайнер!

 

Немного о себе :) По первому образованию я психолог, а значит слушать и понимать людей – моя главная обязанность. Вторая – дать им то, что они хотят! Для тебя – это прибыльный сайт, для твоих клиентов – красивый, удобный и функциональный инструмент, который закроет все потребности!

 

Кратко о плюсах?

  1. Для меня сайт – это не просто красивая картинка, а интуитивно понятный интерфейс, удобный функционал и легкость в достижении цели. Поэтому мои сайты учитывают пользовательский опыт (UX), строятся по всем канонам и правилам и помогают вашим клиентам быстро находить информацию и совершать покупку

  2. Моя грамотная работа со слоями облегчит вашему разработчику верстку сайта

  3. Всегда на связи! Быстро реагирую на ваши вопросы, обратную связь или пожелания по правкам

  4. После сдачи работы останусь с вами и продолжим работу в поддерживающем формате 

 

Этапы работы:

  1. Направляете ТЗ (если нет, помогу сформулировать)

  2. Обсуждаем все детали и нюансы

  3. Формулирую коммерческое предложение

  4. Отправляете все необходимые материалы (логотип, тексты, изображения, иконки, если имеются, и тд)

  5. Составляю прототип, направляю на согласование

  6. Далее переходим к разработке стилистики сайта (цвета, шрифты и проч.)

  7. Разрабатываю макет вашего будущего сайта

  8. Вношу правки, если требуются (до 10 штук в рамках ТЗ)

  9. Делаю адаптив, верстаю на Тильде (опционально)

  10. Прекрасно! Ваш сайт готов

Конечный результат моей работы:

  1. Дизайн-проект (макет) в Figma

  2. Верстка на Tilda (опционально)

  3. В подарок – UI кит для вашего разработчика (в Фигме - кнопки при наведении/нажатии, поля ввода активные/неактивные и др) и базовые анимации основных элементов (в Тильде)

 

От вас требуется:

  1. ТЗ

  2. Текста и картинки для сайта

  3. Логотип (вектор или png)

  4. Материалы, которые хотели бы видеть на сайте (иконки, иллюстрации, изображения…). Если их нет – подбираю индивидуально под ваш проект

  5. Референсы (понравившиеся сайты, отдельные блоки, стилистика)

Каждый проект уникален и индивидуален, поэтом обращайтесь за консультацией. Всегда рада помочь определиться с дизайном и воплотить его в реальность!

Важно. Цена формируется в зависимости от сложности макета.

Контакты
Портфолио

https://www.behance.net/olgadegtyareva1
https://dribbble.com/Olga_Deg

Телеграм

https://t.me/olga_degty

Дизайн сайтов
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