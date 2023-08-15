Веб-дизайнер

Привет! Меня зовут Ольга. И я твой веб-дизайнер!

Немного о себе :) По первому образованию я психолог, а значит слушать и понимать людей – моя главная обязанность. Вторая – дать им то, что они хотят! Для тебя – это прибыльный сайт, для твоих клиентов – красивый, удобный и функциональный инструмент, который закроет все потребности!

Кратко о плюсах?

Для меня сайт – это не просто красивая картинка, а интуитивно понятный интерфейс, удобный функционал и легкость в достижении цели. Поэтому мои сайты учитывают пользовательский опыт (UX), строятся по всем канонам и правилам и помогают вашим клиентам быстро находить информацию и совершать покупку Моя грамотная работа со слоями облегчит вашему разработчику верстку сайта Всегда на связи! Быстро реагирую на ваши вопросы, обратную связь или пожелания по правкам После сдачи работы останусь с вами и продолжим работу в поддерживающем формате 

Этапы работы:

Направляете ТЗ (если нет, помогу сформулировать) Обсуждаем все детали и нюансы Формулирую коммерческое предложение Отправляете все необходимые материалы (логотип, тексты, изображения, иконки, если имеются, и тд) Составляю прототип, направляю на согласование Далее переходим к разработке стилистики сайта (цвета, шрифты и проч.) Разрабатываю макет вашего будущего сайта Вношу правки, если требуются (до 10 штук в рамках ТЗ) Делаю адаптив, верстаю на Тильде (опционально) Прекрасно! Ваш сайт готов



Конечный результат моей работы:

Дизайн-проект (макет) в Figma Верстка на Tilda (опционально) В подарок – UI кит для вашего разработчика (в Фигме - кнопки при наведении/нажатии, поля ввода активные/неактивные и др) и базовые анимации основных элементов (в Тильде)

От вас требуется:

ТЗ Текста и картинки для сайта Логотип (вектор или png) Материалы, которые хотели бы видеть на сайте (иконки, иллюстрации, изображения…). Если их нет – подбираю индивидуально под ваш проект Референсы (понравившиеся сайты, отдельные блоки, стилистика)

Каждый проект уникален и индивидуален, поэтом обращайтесь за консультацией. Всегда рада помочь определиться с дизайном и воплотить его в реальность!

Важно. Цена формируется в зависимости от сложности макета.

Контакты

Портфолио

https://www.behance.net/olgadegtyareva1

https://dribbble.com/Olga_Deg

Телеграм

https://t.me/olga_degty