Привет! Меня зовут Ольга. И я твой веб-дизайнер!
Немного о себе :) По первому образованию я психолог, а значит слушать и понимать людей – моя главная обязанность. Вторая – дать им то, что они хотят! Для тебя – это прибыльный сайт, для твоих клиентов – красивый, удобный и функциональный инструмент, который закроет все потребности!
Кратко о плюсах?
Для меня сайт – это не просто красивая картинка, а интуитивно понятный интерфейс, удобный функционал и легкость в достижении цели. Поэтому мои сайты учитывают пользовательский опыт (UX), строятся по всем канонам и правилам и помогают вашим клиентам быстро находить информацию и совершать покупку
Моя грамотная работа со слоями облегчит вашему разработчику верстку сайта
Всегда на связи! Быстро реагирую на ваши вопросы, обратную связь или пожелания по правкам
После сдачи работы останусь с вами и продолжим работу в поддерживающем формате
Этапы работы:
Направляете ТЗ (если нет, помогу сформулировать)
Обсуждаем все детали и нюансы
Формулирую коммерческое предложение
Отправляете все необходимые материалы (логотип, тексты, изображения, иконки, если имеются, и тд)
Составляю прототип, направляю на согласование
Далее переходим к разработке стилистики сайта (цвета, шрифты и проч.)
Разрабатываю макет вашего будущего сайта
Вношу правки, если требуются (до 10 штук в рамках ТЗ)
Делаю адаптив, верстаю на Тильде (опционально)
Прекрасно! Ваш сайт готов
Конечный результат моей работы:
Дизайн-проект (макет) в Figma
Верстка на Tilda (опционально)
В подарок – UI кит для вашего разработчика (в Фигме - кнопки при наведении/нажатии, поля ввода активные/неактивные и др) и базовые анимации основных элементов (в Тильде)
От вас требуется:
ТЗ
Текста и картинки для сайта
Логотип (вектор или png)
Материалы, которые хотели бы видеть на сайте (иконки, иллюстрации, изображения…). Если их нет – подбираю индивидуально под ваш проект
Референсы (понравившиеся сайты, отдельные блоки, стилистика)
Каждый проект уникален и индивидуален, поэтом обращайтесь за консультацией. Всегда рада помочь определиться с дизайном и воплотить его в реальность!
Важно. Цена формируется в зависимости от сложности макета.
Контакты
Портфолио
https://www.behance.net/olgadegtyareva1
https://dribbble.com/Olga_Deg
Телеграм
Портфолио
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