Сделаю красиво и в срок.
Профессиональный фотограф и ретушер, рекламная, постановочная фотография, fashion фотография, съёмка для каталогов, календарей. Качественная художественная обработка. Большой опыт. Адекватная стоимость.
Портретная естественная ретушь с сохранением текстуры кожи
Глянцевая ретушь
Художественная обработка
Вёрстка фото книг
КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА И СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ. РАБОТАЮ ПО ПРЕДОПЛАТЕ. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПЛАТНЫЕ.
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Портфолио
- Обработка для каталога брендовой одежды172 просмотра