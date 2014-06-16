Olga_Ind

Ольга Olga_Ind

 
39 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Сделаю красиво и в срок.

Профессиональный фотограф и ретушер, рекламная, постановочная фотография, fashion фотография, съёмка для каталогов, календарей. Качественная художественная обработка. Большой опыт. Адекватная стоимость.

Портретная естественная ретушь с сохранением текстуры кожи

Глянцевая ретушь

Художественная обработка

Вёрстка фото книг

КАЧЕСТВЕННАЯ РАБОТА И СОБЛЮДЕНИЕ СРОКОВ. РАБОТАЮ ПО ПРЕДОПЛАТЕ. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПЛАТНЫЕ.

Портфолио