Olga_Kalmykova

Ищу работу любую

ФИО: Калмыкова Ольга Викторовна

Пол: Женский

Возраст: 16 лет

Семейное положение: Не состою в браке, детей нет

Гражданство: Российское

Город проживания: Оренбург

Тел:: 89096091982

Email: [email protected]

Учусь в школе

Дополнительное образование:

Компьютерные курсы

Владение иностранными языками:

Английский - школьная программа

Опыт работы:

Набор текста,создание статей

Хорошо знаю английский язык,очень терпеливая и трудолибвая..Хорошее знание ПК.

Спасибо за пользование нашим сайтом!

http://www.rabota-orenburg.info

Oзнакомиться с интересующей Вас Вакансией "Наборщика Текстов" можно на сайте компании в разделе Вакансии:

http://listcopy.ru/about/vacancy.htm

Убедительная просьба сообщить нам о принятом Вами решении.

Оформить "Заявку на Вакансию" можно на сайте или направить нам на почту уведомление о своем Согласии.

Просьба не задерживаться с ответом.

--

С Уважением,Елена Сергеева

Менеджер по персоналу

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