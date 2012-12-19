Olga_Kalmykova

ФИО: Калмыкова Ольга Викторовна
Пол: Женский
Возраст: 16 лет
Семейное положение: Не состою в браке, детей нет
Гражданство: Российское
Город проживания: Оренбург
Тел:: 89096091982
Email: [email protected]
Учусь в школе
Дополнительное образование:
Компьютерные курсы
Владение иностранными языками:
Английский - школьная программа
Опыт работы:
Набор текста,создание статей
Хорошо знаю английский язык,очень терпеливая и трудолибвая..Хорошее знание ПК.
Спасибо за пользование нашим сайтом!
http://www.rabota-orenburg.info
Oзнакомиться с интересующей Вас Вакансией "Наборщика Текстов" можно на сайте компании в разделе Вакансии:
http://listcopy.ru/about/vacancy.htm
Убедительная просьба сообщить нам о принятом Вами решении.
Оформить "Заявку на Вакансию" можно на сайте или направить нам на почту уведомление о своем Согласии.
Просьба не задерживаться с ответом.
--
С Уважением,Елена Сергеева
Менеджер по персоналу
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