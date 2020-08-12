Дизайнер-иллюстратор

Профессиональное художественное образование.

Опыт работы:

Художник – иллюстратора по совместительству каллиграф в рекламном агентстве - 3 года;

Художник - дизайнер - 8 года.

Владею графическими программами, рисую руками.

Люблю свою работу, буду рада сотрудничеству.

Услуги

1. Разработка логотипов.

2. Разработка фирменных стилей.

Разработка фир. стилей разной сложности и наполнения. Возможно написание «бренд бука».

3. Иллюстрации.

Профессиональное художественное образование. Если вам нужна иллюстрация в определенном

стиле, вы можете дать мне ссылку на несколько работ в этом стиле и я

скажу, смогу ли я взяться за работу.

4. Векторная графика.

5. Разработка шрифтовых начертаний.

6. 3D моделирование; skulpting;

Моей рабочей средой являются следующие программы:

- Графика: Adobe Photoshop, Corel Draw;

- Трехмерные: Cinema 4D , ZBrush;

Дополнительная информация:

Для того, чтобы наше сотрудничество было приятным и плодотворным, хочется предусмотреть следующие условия сотрудничества:

Работа только по предоплате;