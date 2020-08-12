Профессиональное художественное образование.
Опыт работы:
Художник – иллюстратора по совместительству каллиграф в рекламном агентстве - 3 года;
Художник - дизайнер - 8 года.
Владею графическими программами, рисую руками.
Люблю свою работу, буду рада сотрудничеству.
Услуги
1. Разработка логотипов.
2. Разработка фирменных стилей.
Разработка фир. стилей разной сложности и наполнения. Возможно написание «бренд бука».
3. Иллюстрации.
Профессиональное художественное образование. Если вам нужна иллюстрация в определенном
стиле, вы можете дать мне ссылку на несколько работ в этом стиле и я
скажу, смогу ли я взяться за работу.
4. Векторная графика.
5. Разработка шрифтовых начертаний.
6. 3D моделирование; skulpting;
Моей рабочей средой являются следующие программы:
- Графика: Adobe Photoshop, Corel Draw;
- Трехмерные: Cinema 4D , ZBrush;
Дополнительная информация:
Для того, чтобы наше сотрудничество было приятным и плодотворным, хочется предусмотреть следующие условия сотрудничества:
Работа только по предоплате;
Портфолио
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