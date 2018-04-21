Контекстная реклама, реклама в РСЯ

Здравствуйте!

Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса, имею навыки настройки и

оптимизации рекламных компаний полученные в процессе обучения и усиленного

тренинга на курсах “Специалист по интернет-рекламе»

Предлагаю Вам настроить рекламную кампанию в РСЯ за минимальную оплату, поскольку правила биржи не не позволяют сделать этого безвозмездно. Работаю добросовестно, от Вас - положительный отзыв о моей работе))

Мы все ищем выгоды - Вы экономите на настройке, я получаю положительную репутацию. Все кто заинтересован - обращайтесь!