Контекстная реклама, реклама в РСЯ
Здравствуйте!
Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса, имею навыки настройки и
оптимизации рекламных компаний полученные в процессе обучения и усиленного
тренинга на курсах “Специалист по интернет-рекламе»
Предлагаю Вам настроить рекламную кампанию в РСЯ за минимальную оплату, поскольку правила биржи не не позволяют сделать этого безвозмездно. Работаю добросовестно, от Вас - положительный отзыв о моей работе))
Мы все ищем выгоды - Вы экономите на настройке, я получаю положительную репутацию. Все кто заинтересован - обращайтесь!
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