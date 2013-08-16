Olga_Lucky

Переводчик с (на) английский, преподаватель делового английского,психолог

Я - Ольга, более 10ти лет работаю переводчиком и корпоративным преподавателем делового английского, веду сайт своей авторской школы (поэтому много чего знаю, о продвижении, дизайне, т.к. все делала своими руками).

Второе образование - семейный психолог и психолог-индивидуальный консультант (практикую с детьми и в решении вопросов личностного роста, профориентация).

Т.к. имею образовние филолога (+работала в журналистике и на ТВ) берусь за рерайтинг и копирайтинг, если задание интересное.

Обожаю перевод художественных текстов и стихов, а также фильмов.

Большой опыт в составлении резюме, ведении личной и деловой переписки на английском.

Честна, аккуратна, ответственна, а, впрочем, читайте мое резюме! ;-)

Здесь резюме на английском - https://docs.google.com/file/d/0B8bhYj9cmb3dZnA4VkJCbzlTLUU/edit

Здесь резюме на русском (акцент больше на деятельности переводчика) - https://docs.google.com/file/d/0B8bhYj9cmb3dTlhPUkZKVEVmeUk/edit

Здесь, на гугл местах, отзывы о моей работе - http://www.kidstaff.com.ua/gotourl.php?url=https://plus.google.com/117679770027741872260/about?gl=UA&hl=ru-UA

Рекомендательные письма высылаю по факту запроса.