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Сколько себя помню, всегда любила книги. В раннем детстве слушать, а потом и читать. Когда мне было лет восемь, нам в школе дали задание прочитать произведение, точно помню, что там было про багульник. Наверное, это был рассказ Ю. Яковлева "Багульник". Вот с него и начался мой роман с книгами. Особое удовольствие мне доставляет читать вслух, когда можно прерваться и вместе посмеяться или обсудить какую-то интересную мысль. Прозвучав, буквы, слова, предложения становятся реальными, живыми. Они словно окружают человека, усаживаются на подлокотник его кресла, на лампу, на книжную закладку и показывают свой характер, делятся мудростью и красотой.