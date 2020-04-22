Olga_Popova2

С готовностью возьмусь за выполнение заданий в следующих категориях:1. Работа с текстом:- Копирайтинг- Рерайтинг- Транскрибация2. Работа с Вашим профилем в Инстаграм:- Аудит профиля- Обработка фотографий- Рекомендации по продвижению- Рутинные задачи (разбор директа, выставление уже готовых постов и др.)Не смоучка, прохожу тренинги и курсы популярных блогеров. Нужны работы для портфолио - цены очень адекватные. Работа в срок. Буду рада сотрудничеству, обращайтесь.