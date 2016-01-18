Olga_Potitska

Заказ каждого клиента достоин безупречного результата.

Доброе время суток!Имею высшее филологическое образование, МГУ. Квалификация - магистр перевода, филолог, переводчик английского и немецкого языков. Специализация - переводчик английского языка.Более 5 лет занимаюсь переводами. Языковые пары: английский, немецкий, русский, украинский.Специализируюсь на:

переводе

копирайтинге

рерайтинге

Тематики переводов - любые (имеется опыт переводов технических, юридических, художественных, публицистических, медицинских текстов и др.).Если берусь за проект, то выполняю его как следует, поэтому качество и соблюдение сроков гарантирую. Всегда учту Ваши требования, пожелания и замечания.!Буду очень рада выполнить Ваш проект в кратчайшие сроки и оставить только приятное впечатление после работы со мной!

Цена договорная, зависит от сложности текста и срочности исполнения .На связи 24/7. Спасибо, что посетили мою страничку

С уважением,

Ольга Потицкая