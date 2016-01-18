Olga_Potitska

Ольга Потицкая Olga_PotitskaOlga_Potitska
29 летУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Заказ каждого клиента достоин безупречного результата.
Доброе время суток!Имею высшее филологическое образование, МГУ. Квалификация - магистр перевода, филолог, переводчик английского и немецкого языков. Специализация - переводчик английского языка.Более 5 лет занимаюсь переводами. Языковые пары: английский, немецкий, русский, украинский.Специализируюсь на:
- переводе
- копирайтинге
- рерайтинге
Цена договорная, зависит от сложности текста и срочности исполнения .На связи 24/7. Спасибо, что посетили мою страничку
С уважением,
Ольга Потицкая