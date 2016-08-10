Переводчик, копирайтер, рерайтер, вокалист, художник

Сафо Ольга Александровна

Резюме 1.Работала репетитором английского языка.

2.Занималась переводом текстов художественной литературы,переводом технической и юридической документации

3. Проходила переводческую практику переводчика в Торгово-промышленной палате

Образование

2004-2005г. Курсы немецкого языка.

2005-2010г. ЖДУ им. Ивана Франка, институт иностранных языков, специальность: переводчик английского, немецкого языка. (специалист)

Опыт работы

2007г.- 2009г. Репетитор английского языка на дому.

2008г - 2010г. - Вокалистка на радио (запись рекламных роликов)

2007г. - 2010г. Запись песен, создание аудиотреков, музыки для различных целей и различной тематики. (работала в программах Adobe audition, fruity loops, cubase).

2008г. - 2010г. Внештатный Переводчик художественной и технической литературы.

Работала в рекламной компании менеджером по работе с иностранными клиентами, занималась поддержкой клиентов.

Занималась обработкой фото с использованием программ гимп и фотошоп.

Опыт работы копирайтером: http://4writers.net/

Знание языков

Русский и украинский свободно, английский свободный, немецкий высокий уровень.