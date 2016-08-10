Сафо Ольга Александровна
Резюме 1.Работала репетитором английского языка.
2.Занималась переводом текстов художественной литературы,переводом технической и юридической документации
3. Проходила переводческую практику переводчика в Торгово-промышленной палате
Образование
2004-2005г. Курсы немецкого языка.
2005-2010г. ЖДУ им. Ивана Франка, институт иностранных языков, специальность: переводчик английского, немецкого языка. (специалист)
Опыт работы
2007г.- 2009г. Репетитор английского языка на дому.
2008г - 2010г. - Вокалистка на радио (запись рекламных роликов)
2007г. - 2010г. Запись песен, создание аудиотреков, музыки для различных целей и различной тематики. (работала в программах Adobe audition, fruity loops, cubase).
2008г. - 2010г. Внештатный Переводчик художественной и технической литературы.
Работала в рекламной компании менеджером по работе с иностранными клиентами, занималась поддержкой клиентов.
Занималась обработкой фото с использованием программ гимп и фотошоп.
Опыт работы копирайтером: http://4writers.net/
Знание языков
Русский и украинский свободно, английский свободный, немецкий высокий уровень.
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