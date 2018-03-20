Olga_Semenova

Настройка продающей рекламы в РСЯ, бесплатные аудиты сайтов и рекламных кампаний

Здравствуйте!

Меня зовут Ольга Семенова. Я специалист по интернет-рекламе в РСЯ (Рекламной сети Яндекса) и провожу бесплатную настройку рекламы в этой системе.

Специалист я начинающий (именно поэтому пока я не беру денег за свою работу, а только прошу впоследствии отзыв о ней), но прошла повышение квалификации по данному направлению, освоила самые действенные и продающие

технологии интернет-рекламы в РСЯ и предлагаю внедрить их для увеличения Ваших продаж.

Как часть этого предложения провожу бесплатный аудит сайта и рекламных кампаний с подробным письменным отчетом и планом действий по их оптимизации.

Буду рада сотрудничеству!

С уважением, Ольга Семенова

Т.: 8-952-2252495

E-mail: [email protected]

Skype: live:hadv.semenova