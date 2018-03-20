Olga_Semenova

Настройка продающей рекламы в РСЯ, бесплатные аудиты сайтов и рекламных кампаний
Здравствуйте!
Меня зовут Ольга Семенова. Я специалист по интернет-рекламе в РСЯ (Рекламной сети Яндекса) и провожу бесплатную настройку рекламы в этой системе.
Специалист я начинающий (именно поэтому пока я не беру денег за свою работу, а только прошу впоследствии отзыв о ней), но прошла повышение квалификации по данному направлению, освоила самые действенные и продающие
технологии интернет-рекламы в РСЯ и предлагаю внедрить их для увеличения Ваших продаж.
Как часть этого предложения провожу бесплатный аудит сайта и рекламных кампаний с подробным письменным отчетом и планом действий по их оптимизации.
Буду рада сотрудничеству!
С уважением, Ольга Семенова
Т.: 8-952-2252495
E-mail: [email protected]
Skype: live:hadv.semenova
Действие аккаунта приостановлено!