Olga_Serova

Ольга Серова Olga_Serova

 
33 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дизайнер логотипов

Преимущества работы со мной: 

- Персональный подход к каждому проекту 

- Отличное качество, цена и строгое соблюдение сроков 

- Все варианты эксклюзивные, стоки не используются! 

- Я прямой исполнитель, НЕ являюсь студией или посредником 

- Выхожу на связь, не пропадаю!

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