Дизайнер логотипов
Преимущества работы со мной:
- Персональный подход к каждому проекту
- Отличное качество, цена и строгое соблюдение сроков
- Все варианты эксклюзивные, стоки не используются!
- Я прямой исполнитель, НЕ являюсь студией или посредником
- Выхожу на связь, не пропадаю!
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Академия жизни163 просмотра
- Nails Art Katrin169 просмотров
- BERKUT Esports448 просмотров
- BOAT128 просмотров
- Здоровая спина267 просмотров
- SPIN GURU140 просмотров
- Friendly Marketing150 просмотров
- Promitorg160 просмотров
- Sailing154 просмотра
- Norma EX137 просмотров
- МЕДПЕРЕВОЗКА-24153 просмотра
- OFF-ROAD Armoury143 просмотра