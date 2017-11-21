Дизайнер логотипов

Преимущества работы со мной:

- Персональный подход к каждому проекту

- Отличное качество, цена и строгое соблюдение сроков

- Все варианты эксклюзивные, стоки не используются!

- Я прямой исполнитель, НЕ являюсь студией или посредником

- Выхожу на связь, не пропадаю!