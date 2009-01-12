Olga_Shilova

Ольга Шилова Olga_ShilovaOlga_Shilova
Здравствуйте! Я профессиональный переводчик-фрилансер. Лингвистическое образование, опыт работы 7 лет. Буду рада сотрудничеству.
Шилова Ольга Васильевна, 1981
Адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул.Турку,д.24,кв.182
E-mail: [email protected]
Тел.: +7-812-268-38-49, 8-904-607-31-84
Основная языковая пара: английский-русский
Специализация:
Строительство и недвижимость, деревообработка и целлюлозно-бумажная промышеленность
Другие рабочие сферы:
Медицина, юриспруденция, экономика, финансы, менеджмент, техника, публицистические и художественные тексты.
Наиболее значимые письменные переводы:
2008 – Компания ПБЛ холдинг – сайт компании (рус-англ)60 стр
2007 – Компания Пулковская перспектива – бизнес-план строительства жилого комплекса бизнес-класса «Пулково» (рус-англ) - 100 стр
2007 – Факультет менеджмента СПбГУ – высшая школа менеджмента (презентация) (англ-рус) – 120 стр
Наиболее значимые устные переводы:
2007 – Переводческое агентство «СИН» –Перевод на международной конференции по плотинам
2007 – организатор выставок Dolphin Exhibitions - Перевод для участников выставок в Ленэкспо
2007 – Переводческое агентство «Лингво Стар» –Перевод лекции по программному обеспечению Bloomgerg для Кит Финанс
Образование:
2005 - 2007: Санкт-Петербург, СПбГУ, филологический ф-т, Федоровский центр переводоведения,
специализация: практический перевод и переводоведение; специальность: переводчик. Устный последовательный и синхронный перевод, письменный
перевод с англ. на русск. и с русск. на англ. яз.
1998-2003 : Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И.Герцена (Российский Государственный Педагогический Университет), филологический ф-т, специализация: английский и русский языки. Специальность: учитель русского и английского языков. Средний балл: 4,9.
1988-1998: Педагогическая Гимназия 227. Серебряная медаль.
Опыт работы:
2005 - наст. время СПбГУ - Лаборатория письменного перевода.
Перевод заказов для администрации СПб, Экономического форума, Лесного форума, ЦБК, факультета менеджмента СПбГУ (создание Высшей школы менеджмента) и др.
Примерное количество переведенных страниц - 3000 стр
2004 - наст.время: работаю внештатным переводчиком. Транслинк, Бизнес-Транслейтинг, Алфавит, Аделанте, Лингво Стар и др.
Устный (конференции, переговоры) и письменный (экономический, юридический, технический и др.) перевод.
Примерное количество переведенных страниц – 5000 стр
2006: "СТК Северо-Запад", "Глобус Гурме"
Сеть гастрономов премиум-класса.
Должность: личный переводчик руководителя производства.
Обязанности: Устный (переговоры) и письменный (документы, технические карточки) перевод.
Примерное количество переведенных страниц – 200 стр
2003- 2004: ООО "Домекс". Деревообрабатывающее оборудование.
Должность: переводчик.
Обязанности: Устный последовательный перевод на переговорах с
западными партнерами. Письменные переводы (паспорта станков,
деловая переписка)
Примерное количество переведенных страниц – 200 стр
2001 - 2002: СпбГУ Факультет международных отношений.
Должность: помощник руководителя центра Европейской документации -
переводчик.
Обязанности: перевод материалов конференций, стенограмм, документов. Выполнение поручений директора.
Примерное количество переведенных страниц – 100 стр
ПК: Word, Excel, Internet, Trados.
Дополнительные сведения: свободный английский язык, слепая печать
200 зн/мин), права категории В.
Личные качества: Подхожу к работе ответственно и творчески, жестко выдерживаю сроки, обладаю быстрой реакцией и хорошими коммуникативными навыками – что обеспечивает хорошее качество устного перевода. Стремлюсь к постоянному развитию и повышению уровня своей эрудиции и общей культуры, учусь на своих ошибках, уважаю требования заказчика и прикладываю максимальные усилия для их выполнения.
Интересы: международные отношения и культура разных стран, фольклор, лирический пейзаж и пейзажная лирика, танец, гитара, горные лыжи, теннис.
Жду ответа,
С уважением,
Ольга