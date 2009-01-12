Olga_Shilova

Профессиональный переводчик-фрилансер, английский язык, опыт работы 7 лет.

Здравствуйте! Я профессиональный переводчик-фрилансер. Лингвистическое образование, опыт работы 7 лет. Буду рада сотрудничеству.

Шилова Ольга Васильевна, 1981

Адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул.Турку,д.24,кв.182

E-mail: [email protected]

[email protected]

Тел.: +7-812-268-38-49, 8-904-607-31-84

Основная языковая пара: английский-русский

Специализация:

Строительство и недвижимость, деревообработка и целлюлозно-бумажная промышеленность

Другие рабочие сферы:

Медицина, юриспруденция, экономика, финансы, менеджмент, техника, публицистические и художественные тексты.

Наиболее значимые письменные переводы:

2008 – Компания ПБЛ холдинг – сайт компании (рус-англ)60 стр

2007 – Компания Пулковская перспектива – бизнес-план строительства жилого комплекса бизнес-класса «Пулково» (рус-англ) - 100 стр

2007 – Факультет менеджмента СПбГУ – высшая школа менеджмента (презентация) (англ-рус) – 120 стр

Наиболее значимые устные переводы:

2007 – Переводческое агентство «СИН» –Перевод на международной конференции по плотинам

2007 – организатор выставок Dolphin Exhibitions - Перевод для участников выставок в Ленэкспо

2007 – Переводческое агентство «Лингво Стар» –Перевод лекции по программному обеспечению Bloomgerg для Кит Финанс

Образование:

2005 - 2007: Санкт-Петербург, СПбГУ, филологический ф-т, Федоровский центр переводоведения,

специализация: практический перевод и переводоведение; специальность: переводчик. Устный последовательный и синхронный перевод, письменный

перевод с англ. на русск. и с русск. на англ. яз.

1998-2003 : Санкт-Петербург, РГПУ им. А.И.Герцена (Российский Государственный Педагогический Университет), филологический ф-т, специализация: английский и русский языки. Специальность: учитель русского и английского языков. Средний балл: 4,9.

1988-1998: Педагогическая Гимназия 227. Серебряная медаль.

Опыт работы:

2005 - наст. время СПбГУ - Лаборатория письменного перевода.

Перевод заказов для администрации СПб, Экономического форума, Лесного форума, ЦБК, факультета менеджмента СПбГУ (создание Высшей школы менеджмента) и др.

Примерное количество переведенных страниц - 3000 стр

2004 - наст.время: работаю внештатным переводчиком. Транслинк, Бизнес-Транслейтинг, Алфавит, Аделанте, Лингво Стар и др.

Устный (конференции, переговоры) и письменный (экономический, юридический, технический и др.) перевод.

Примерное количество переведенных страниц – 5000 стр

2006: "СТК Северо-Запад", "Глобус Гурме"

Сеть гастрономов премиум-класса.

Должность: личный переводчик руководителя производства.

Обязанности: Устный (переговоры) и письменный (документы, технические карточки) перевод.

Примерное количество переведенных страниц – 200 стр

2003- 2004: ООО "Домекс". Деревообрабатывающее оборудование.

Должность: переводчик.

Обязанности: Устный последовательный перевод на переговорах с

западными партнерами. Письменные переводы (паспорта станков,

деловая переписка)

Примерное количество переведенных страниц – 200 стр

2001 - 2002: СпбГУ Факультет международных отношений.

Должность: помощник руководителя центра Европейской документации -

переводчик.

Обязанности: перевод материалов конференций, стенограмм, документов. Выполнение поручений директора.

Примерное количество переведенных страниц – 100 стр

ПК: Word, Excel, Internet, Trados.

Дополнительные сведения: свободный английский язык, слепая печать

200 зн/мин), права категории В.

Личные качества: Подхожу к работе ответственно и творчески, жестко выдерживаю сроки, обладаю быстрой реакцией и хорошими коммуникативными навыками – что обеспечивает хорошее качество устного перевода. Стремлюсь к постоянному развитию и повышению уровня своей эрудиции и общей культуры, учусь на своих ошибках, уважаю требования заказчика и прикладываю максимальные усилия для их выполнения.

Интересы: международные отношения и культура разных стран, фольклор, лирический пейзаж и пейзажная лирика, танец, гитара, горные лыжи, теннис.

Жду ответа,

С уважением,

Ольга