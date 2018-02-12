Olga_Vlasova_811

Специалист по настройке РСЯ

Меня зовут Ольга Власова (vk.com/id386263817) Я начинающий специалист винтернет-рекламе Рекламной Сети Яндекса. Я прохожу тренинг “Специалист по интернет-рекламе3.0”, усиленно изучаю самые современные технологии рекламы, и готова их

внедрить для Вас бесплатно.

В рамках данного тренинга, все настроенные мноюрекламные кампании в РСЯ будут проверятся и дорабатываться профессионалами.То есть я предлагаю настроить вам интернетрекламу бесплатно, взамен попрошу только отзыв о моей работе.Предлагаю обсудить детальнее.