Начинающий переводчик

Учусь на 3 курсе МГТУ им. Баумана, факультет "Лингвистика". Профильный язык : английский. Успешно сдала FCE в 2014 г. Изучала в школе (ГБОУ г.Москвы "Школа с углублённым изучением иностранного (английского) языка № 1207) и параллельно на курсах (ЧОУ "Инглиш-ру" специализированный центр изучения английского языка) в течение 11 лет. Оцениваю свой уровень владения языком как B2- C1. Хотелось бы быть задействованной в письменном переводе с русского на английский и наоборот.

На данный момент изучаю испанский язык (на протяжении года)