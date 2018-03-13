Olga_pova

Ольга Olga_pova

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Comrade_Pyotr
Пётр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
$20
10 баллов
7 лет назад
Перевод текста русский - английский
Понятная задача, оплата в срок, оперативная связь, ещё один положительный опыт сотрудничества.
Работаем на постоянной основе. Очень оперативно. Человек ответственный, качественно выполняет работу. Рекомендую!!!!!
Ответный отзыв
Comrade_Pyotr
Пётр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
$32
10 баллов
7 лет назад
Перевод текста русский - английский
Проверенный заказчик, достойный доверия.
Все отлично, как всегда! Работаем постоянно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Comrade_Pyotr
Пётр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
$3
10 баллов
7 лет назад
Перевод текста с русского на английский
Ещё один приятный опыт сотрудничества.
Отлично работает!
Ответный отзыв
Comrade_Pyotr
Пётр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
$7
10 баллов
7 лет назад
Перевод текста с русского на английский
Повторяться не хочется, но придётся. Всё по-прежнему очень хорошо!
Рекомендую! Качественный и быстрый перевод.
Ответный отзыв
Comrade_Pyotr
Пётр 
29 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
47 отзывов
$20
10 баллов
7 лет назад
Перевод текста с русского на английский
Крайне оперативная оплата, не менее оперативная связь, внятно составленное задание. Ничего плохого не сказать даже при очень большом желании.
Отличный перевод! Быстро! Рекомендую!
Ответный отзыв
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