Перевод текста русский - английский. 8000 символов
- Переводы1 исполнительЗавершен7 лет назад
Перевод текста русский - английский. 7900 символовЗавершен7 лет назад
Перевод текста с русского на английский. 630 знаков.Завершен7 лет назад
Перевод текста 2100 знаков.Завершен7 лет назад
Перевод текста с русского на английский 5100 знаков.Завершен7 лет назад
Необходимо перевести текст с русского языка на английский.Завершен7 лет назад
- $5
Запись озвучки мультика на английском языке. 1000 символов. Перевод+ озвучка.Завершен7 лет назад
- $5
Необходимо озвучить 6 коротких видео роликов (отзывы клиентов) ЖЕНСКИМ ГОЛОСОМ. Отзывы в данный момент на русском языке, необходимо перевести на английский язык и начитать. Слова очень простые, фразы короткие. ...Озвучивание14 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо озвучить 7 коротких видео роликов (отзывы клиентов) - 1580 символов. Отзывы в данный момент на русском языке, необходимо перевести на английский язык и начитать. Я отправляю вам 7 отзывов текстовых на ...Завершен7 лет назад
Необходимо озвучить 20 коротких видео роликов (отзывы клиентов). Отзывы в данный момент на русском языке, необходимо перевести на английский язык и начитать. Слова очень простые, фразы короткие. Образец: 1. Я очень ...Завершен7 лет назад