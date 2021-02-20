Профессиональное проектирование дизайна интерьеров жилых помещений.

Высшее техническое образование, художественное образование, профессиональная переподготовка по направлению "Дизайн интерьера". Реализованные проекты.

Работа по договору. Несколько вариантов проектов от перепланировки до авторского сопровождения.

Проверенная строительная бригада для реализации проекта.

Ваши пожелания + Мой ответственный и профессиональный подход

= Интерьер Вашей мечты

Design Light (обмерный план, планировочное решение, план расстановки мебели, визуализация одного решения на выбор) - 500 рублей/кв м

Design Standart (обмерный план, планировочное решение, план расстановки мебели, визуализация трёх решений, план осветительных приборов, план электрооборудования, план потолка и пола, спецификация электрооборудования, спецификация осветительных приборов) - 1 000 рублей/кв м

Design Premium (обмерный план, планировочное решение, план расстановки мебели, визуализация трёх решений, план осветительных приборов, план электрооборудования, план потолка и пола, спецификация электрооборудования, спецификация осветительных приборов, ведомость отделки, авторский надзор) - 1 500 рублей/кв м